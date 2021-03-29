廖啟智逝世｜盤點經典電影角色　警察、黑幫、弱智人士皆完美消化

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-29 00:45

資深演員廖啟智於28日晚上因胃癌離世，終年66歲。無綫藝員訓練班出身的智叔，由公仔箱演到大銀幕，從影40年演過近90部電影，大部分時間演配角的他，造就過不少經典角色，1993年及2009年更分別憑《籠民》及《証人》奪得香港電影金像獎最佳男配角。

智叔憑《籠民》首奪金像獎最佳男配角。（電影截圖）

其中《籠民》智叔飾演喬宏的弱智兒子「太子森」，淋漓盡致的演出為他帶來首次金像獎的肯定，當年他38歲。再踏上金像獎頒獎台而是16年後，智叔在林超賢執導的《証人》中，飾演跛了一隻腳的勇悍警探，兩個截然不同的角色，都由智叔完美消化。

《証人》演得肉緊，值得奪獎。（劇照）

另外智叔在《無間道II》的演出亦深受影迷推崇，戲中飾演黑幫龍頭倪永孝的冷血手下「三叔」，其中一場戲講述他殺人埋屍後，竟然吹起口琴，據導演麥兆輝透露，吹口琴原來是智叔自己臨時加戲，起初他質疑效果不好，所以拍了吹口琴與沒有吹口琴兩個版本，最後用了吹口琴的，成為電影的經典畫面。

《無間道II》智叔自己臨時加吹口琴戲，成為電影的經典畫面。（電影截圖）

而近年最令人深刻的演出，一定要數《點五步》，戲中智叔飾演的盧校長非常熱血，以體育精神培育下一代，令人敬重，戲外的他亦盡心盡力教導一班新演員，入型入格。