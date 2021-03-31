《花樣年華》4K修復版正式上畫　王家衛︰今天，玻璃已不再塵封

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-31 17:56

王家衛導演第七部作品《花樣年華》，自2000年上映後，多年來一直於世界各地大放異彩，橫掃全球多個電影獎項，成為不少戲迷心目中的經典電影。為慶祝電影上映20周年及澤東電影30周年，王家衛導演完成了《花樣年華》4K數碼修復版的工程，將電影至臻完美的版本再次登上大銀幕。電影早前在美國紐約、法國盧米埃及韓國釜山先後放映過，香港終定於4月29日，於全線6間英皇戲院隆重上映。

這次重映，更附上全新海報，美得驚艷。(《花樣年華》海報)

《花樣年華》於2000年的康城影展入圍主競賽單元，讓梁朝偉一舉登上康城影帝寶座；而杜可風、李屏賓及張叔平亦分別獲頒最佳藝術成就大獎。2017年，L'Immagine Ritrovata電影修復所於王家衛導演的指導下，分別於意大利博洛尼亞及香港展開了電影的4K數碼修復工作。

購買優先場戲飛，可獲贈精美「濾片卡」。(網上圖片)

對於修復工程，王家衛導演重提《花樣年華》結尾的一句對白。「『那些消逝了的歲月，彷彿隔著一塊積著灰塵的玻璃，看得到，抓不著。』這正是我2015年重看這部電影的感受。我們跟Criterion公司合作，在L'Immagine Ritrovata電影修復所精細的修復工作下，前後花了數年時間修復了包括《花樣年華》在內的一系列作品。今天，玻璃已不再塵封。」這比喻是指讓觀眾，在沒有灰塵積聚的玻璃下，細緻無瑕地看一遍《花樣年華》。

英皇院線亦特別揀選了英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）開設優先場（4月17日），門票將於明天（4月1日）優先預售，凡購買優先場戲票更可獲贈《花樣年華》限定版「濾片卡」乙張，數量有限，送完即止。