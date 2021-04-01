【Silk Road】暗網非法市場創辦人喪賺2億　年僅31歲被判無期徒刑

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-01 16:00

新片《Silk Road》講述「暗網」（Deep Web）非法市場「Silk Road」的創辦人Ross Ulbricht的事跡，當年他憑「Silk Road」喪賺比特幣（Bitcoin），身家高達2850萬美元（2億2230萬港元），但後來被FBI拘捕，法院裁定他多項罪名成立，判以雙重無期徒刑，40年內不得假釋。

Ross Ulbricht的網上職業檔案自稱是投資顧問及商人。 （網上圖片）

《Silk Road》講述Ross Ulbricht創立「絲路」至被捕時的經歷。他年幼時曾擔任童軍，先後取得物理學士學位及材料科學與工程碩士學位，但他對本科興趣不大，決定創業賺錢。Ross Ulbricht於2010年開始籌備在暗網建立賣買市場，並於2011年2月創立了黑市購物網站「絲路」（Silk Road），網絡假名為「Dread Pirate Roberts」（DRP）。

Ross Ulbricht於2013年被捕，2015年被判雙重無期徒刑。（劇照）

賣家須付費才能在「絲路」上開設帳戶兜售物品，他們販賣的絕大部份都是違禁品，包括毒品、武器，假鈔、假證件文件，甚至乎性服務，所有交易都以比特幣來結帳。由於「絲路」發展得太快太大，開業兩年用戶人數高達100萬，因此成為FBI的重點調查對象。

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據悉，在Ross Ulbricht管理下「絲路」的總交易額高達950萬比特幣，市值12億美元，而他本人從中獲得至少8000萬美元（約6億2400萬港元）利潤。2013年10月，Ross Ulbricht在三藩市一間公共圖書館被捕，翌年被落案起訴入侵電腦及串謀販毒等多項罪名，2015年5月，他被判雙重無期徒刑，40年內不得假釋。Ross Ulbricht曾兩次提出上訴，但都被法院駁回，換句話說他至少坐監坐到70歲。