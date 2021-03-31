色情男女｜張國榮放低巨星形象三級演出　爾冬陞原屬意周星馳演？

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-31 21:15

由爾冬陞執導，張國榮、莫文蔚、舒淇主演的電影《色情男女》（1996），因為有粗口及裸露場面，當年以三級上映震驚影迷，很多粉絲都不明白哥哥為何會接拍該片，直至看畢後才明白這並非一般的三級片在賣弄色情，而是一部用黑色幽默手法，拍出香港電影工業實況的電影。

當年電影選角有一傳聞，有指當年周星馳想一改戲路，於是爾冬陞屬意找他一試，但因為星爺不欲拍攝裸露鏡頭而辭演，最後才找來張國榮，但從導演爾冬陞一個舊訪問看到，原來實情並非如此。

張國榮從不抗拒演三級片，更認為演員好應該作多方面嘗試。（《色情男女》影片截圖）

話說當年爾冬陞在籌備《色情男女》時，好想找一位有固定形象的演員來個突破演出，給予觀眾新鮮感。而首選就是歌神張學友，不過當歌神知道要裸露演出已婉拒。隨後，第二個目標竟然是周星馳，原來當日星爺拍完《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》後，一直想從喜劇演員轉型，爾冬陞看準這一點，索性試找周星馳合作，就連劇本都為他度身訂造，如果有留意，《色情男女》中張國榮一角正正是叫阿星。

張國榮不介意作裸露演出，而且更說作為演員，演床戲理應要放盡，不能太拘謹。（《色情男女》劇照）

不過同一原因，因為星爺不願為角色作出裸露，結果都是未能合作，最後更要張國榮臨時頂上，一解選角問題才令電影得以順利完成。不過在電影宣傳時，爾冬陞已在訪問澄清有關傳聞︰「其實最初一早已認定由張國榮做主角，不過他無期接演，才找上張學友、周星馳，到後來張國榮終於騰出檔期，就順理成章用回他。」有趣是當時記者問爾冬陞，三位演員中哪位最合適？爾導直認哥哥是最適合，可以說是最佳人選。哥哥知道後便大笑回應：「係唔係呀！見我接了部戲，就話我係三個人當中最好那個！」二人的對話相當風趣。

《色情男女》張國榮放盡演出

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又有指，張國榮個角色名阿星，除了隱藏周星馳元素，仲關乎導演本人。因為角色又是一位潦倒的導演，令觀眾一口咬定，這是導演爾冬陞的夫子自道，拍出自己成名前的自傳電影。不過爾冬陞事後已澄清，並指當事人是行內一位朋友非自己。