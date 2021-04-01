【浪跡天地】升級版《女人多自在》　香港觀眾難有共鳴？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-01 15:00

由華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland），改編自紀實文學《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》，從女主角法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）的角度出發，將美國遊民生活的真實面貌呈現於觀眾眼前。

電影獲得多個影展及頒獎禮的肯定，包括在去年10月舉行的威尼斯影展上勇奪最高榮譽「金獅獎」，亦拿下本屆金球獎最佳劇情片，被視為奧斯卡頂頭大熱。這個追求精神滿足更甚於物質滿足的族群，他們的故事的確真摰動人，但對於香港觀眾來說，又能引起多少共鳴呢？

身兼監製的法蘭絲麥杜曼（左）十分欣賞《浪跡天地》的原著小說，因而萌生開拍這部電影的念頭，最後交到趙婷（右）手上，拍出這部佳作。（劇照）

故事設定女主角法蘭絲麥杜曼是個「雙失」女子，喪夫兼失業的她，把心一橫賣光所有家當，買下一輛小貨車，從此展開遊民生活。旅途上面對不同困難，幸好有同路人互相扶持，陌生的關係中帶著一絲溫暖，為對人生近乎絕望的女主角，帶來能夠展開笑容的機會。

單睇景色都值回票價。（劇照）

失去一切的同時，讓女主角重新擁有一切的空間，旅途上跟有型阿伯互生好感，對方明示暗示想跟她長遠發展，提供舒適的落腳地，但偏偏自小便嚮往自由的女主角，對這種唾手可得的幸福感到不安，她寧願繼續打枯燥無味的散工，在狹窄的車廂內抵受日曬雨淋，也不願接受高床軟枕，看到這裡你也許會想：「為咩呢？」

《浪跡天地》找來真實遊民參與演出。（劇照）

這部升級版《女人多自在》，無非就是告訴你，就算一無所有，就算年紀已老，弱質女子也可以選擇過自己想要的生活，物質並非一切，看著一望無際的大海更逍遙，對於遊民來說，對任何同路人都如此親切，但亦如此陌生，因為彼此都是放棄舒適來換取有別於常人追求的自由自在。

鏡頭下的景色如此遼闊，有一刻覺得似在看旅遊節目，但作為香港人，散場後還是要準時返工，週末最多去郊外路營，遊民生活在於每日逼巴士與地鐵往返屋企與公司，電影中的自由自在，還是留在電影之中。