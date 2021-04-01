《真·三國無双》戲服兵器展　林雪董卓盔甲鍍18K金份量十足

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-01 19:15

由導演周顯揚執導及監製，耗資三億港元製作的《真·三國無双》，已定於4月29日在香港上映。戲中角色的造型及武器，一直被Game迷追捧。據知單是花在戲服及兵器上製作費，已高達千萬港元，而負責設計的就是屢獲香港電影金像獎及台灣電影金馬獎提名的著名設計師吳寶玲（BoBo姐）。

古天樂的呂布造型，大獲Game 迷愛戴。（《真‧三國無双》劇照）

林雪套盔甲夠晒霸氣。(《真‧三國無双》劇照)

早前，電影公司已將多套《真·三國無双》戲服運回港，由今日〈４月１日〉起至5月9日假尖沙咀iSQUARE舉行「《真·三國無双 》展」，展出「呂布」、「曹操」、「劉備」、「關羽」、「張飛」、「董卓」、「貂蟬」、「袁紹」、「孫策」及「孫堅」合共12套的角色戲服及兵器，供市民參觀。

由於《真‧三國無双》改編自同名日本經典遊戲，所以角色人物的盔甲戲服及兵器，均以遊戲中的角色戰鬥造型作藍本，再加以修改及創造。擔任《真》片造型總監的BoBo姐表示，為三國各英雄設計的服裝，要配合演員拍攝騎馬、跳躍及打鬥等動作鏡頭，所以每襲戲服都要多做幾套，以及製作同款的輕巧版，以便替換。而在云云戰衣中，又以古天樂的「呂布」及林雪的「董卓」兩個角色之盔甲造型最為複雜及成本最貴。

作為三國「戰神」的「呂布」，其重型盔甲有獸面圖騰設計，為了這個造型，BoBo姐特別以三部3D打印機製作獸面倒模，讓古天樂套上盔甲時更為合身，而整套戰衣的製作亦非常精美。至於董卓在沙場所披的盔甲則為銅製，再鍍上18K金，確實重量十足，BoBo姐更直言「套套戲服都貴」。

電影版《真‧三國無双》獲日本電子遊戲發行商和開發商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權，由周顯揚執導及監製、杜致朗編劇及監製。故事講述東漢末年，董卓（林雪飾）入京霸佔朝野，致各路英雄崛起，令一場群雄逐鹿的三國大戰掀起序幕。由於《真》片既是遊戲亦為經典作品，在平衡上甚考功夫，導演周顯揚在電影開拍前做足功課，以兩年時間籌備劇本，在大戰場面及動作戲方面呈現遊機感之餘，又要豐富故事劇情及角色設定。電影是改編自遊戲的「動作場面」及「造型設計」，故事情節核心及人物仍是源自三國演義。同時透過新西蘭實景、以逾千馬匹和數以千計的群眾演員拍攝，營造出千軍萬馬混戰的大場面。