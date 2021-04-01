香港國際電影節︱《七人樂隊》首映星光熠熠　杜琪峯洪金寶齊亮相

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-01 23:00

第45屆香港國際電影節今日（4月1日）在香港文化中心舉行開幕典禮，並由本港七位著名導演執導的《七人樂隊》揭開序幕。《七人樂隊》其中五位導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平及杜琪峯聯同一眾演員出席首映禮。另外，再次擔任電影節大使的郭富城亦有現身支持，場面星光熠熠。 攝：葉志明、陳順禎

《七人樂隊》是今屆香港國際電影節的開幕電影。

對於為何會有《七人樂隊》的出現，身為電影監製的杜琪峯跟現場觀眾開玩笑：「不記得了。」輾轉間得悉，原來這部電影的出現，要追溯到2013年。袁和平稱：「當時徐克說杜Sir說要向菲林致敬。」於是《七人樂隊》應運而生。

之後五位導演談到自己所拍的故事，當時問到洪金寶是否他自己決定其故事設定在50年代，豈料他一句「被迫」，再次引起台下觀眾大笑。原來七位導演是以抽籤形式決定故事的時代背景。

《七人樂隊》的台前幕後都有出席首映活動，其中包括洪金寶、杜琪峯等。

據了解，《七人樂隊》是一部以1950年代至2020年代為背景的香港故事，所以每個年代都需要有一位所屬的導演負責，但杜Sir解釋：「因為未必個個都想拍這個年代，唯一解決的方法就是抽籤決定。」所以就出現了洪金寶所說的「被迫」。

杜琪峯談到其已故好友林嶺東，他稱透過電影看到不一樣的林嶺東。

之後杜Sir談到由他處理的《遍地黃金》，故事背景設在2000年至2010年這十年間。他認為之所以拍《遍地黃金》是一個「機遇」，也是一個「宿命」：「大家記得這十年發生的事太多，我就拍攝可以講的題材，較為安全，所以就遍地黃金，看你有沒有本錢執到，但多數人都執不到，所以就是宿命。」