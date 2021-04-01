香港國際電影節｜余香凝挺巨肚現身撐場　元華因疫情停工休息

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-01 23:20

第45屆香港國際電影節今日正式開幕，更是《七人樂隊》的首映禮。《七人樂隊》一眾台前幕後，如杜琪峯、洪金寶、袁和平、元華、任達華及余香凝等親臨現場與觀眾會面。

第45屆香港國際電影節今日正式開幕。（葉志明、陳順禎攝）

余香凝參演的故事是《別夜》，由《父子》導演譚家明執導，而男主角則是曾經參演《父子》的吳澋滔。問到余香凝在戲中有大膽演出，她解釋：「這並非重點，重點是向菲林致敬，是關於香港，而且這麼多大導演，所以我覺得藝術成份好高。」

余香凝參演由譚家明執導的《別夜》。（）

她知道今次要用菲林拍攝，還準備了好長時間：「第一次拍菲林，聽到開機的時候真的非常緊張，之前不了解何謂『嘥菲林』，現在就知道。」她還緊張到要拍把劇本錄起，不斷聽不斷記對白：「導演欣賞我的努力。」談到她在戲中的對手吳澋滔，余香凝對他有讚無彈：「他長大後近乎沒有接觸廣東話，第一次見他的時候，他不懂看劇本，不懂中文，所以他大部分都是用拼音。」最後可以正腔圓演出，難怪余香凝對他讚不絕口。

元華演出由袁和平執導的《回歸》。（葉志明、陳順禎攝）

至於參演袁和平《回歸》的元華，他都有好長時間沒有跟香港觀眾見面。他解釋由於疫情關係，好多計畫沒有實行：「部分是不想做，因為疫情關係，需要隔離，所以都是休息。」目前元華為一個內地的遊戲拍攝廣告，製造團隊是香港的攝製隊。他之後表示原本有舞台劇找他演出：「月中需要回加拿大見兒子及孫兒。」所以未有答應演。