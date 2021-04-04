殺出個黃昏｜謝賢稱戴超演出非為有型　林家棟兩招氹掂四哥拍通宵

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-04 19:58

由林家棟監製、謝賢、馮寶寶及林雪主演的《殺出個黃昏》在今日第45屆香港國際電影節舉行世界首映。身為監製的林家棟與謝賢、林雪、鐘雪瑩及顧定軒亮相亦有亮相首映活動，在活動尾聲時，任賢齊突然現身撐場。

任賢齊（右）突襲《殺出個黃昏》首映活動。（梁碧玲攝）

林家棟監製的《殺出個黃昏》未上映已經引起影迷的關注，皆因當時見到謝賢除眼鏡演出。謝賢接受傳媒訪問時表示：「以前拍戲戴眼鏡是多樣東西輔助拍攝，絕非單純為有型。」談到如何邀請到謝賢參演，可能身為監製的林家棟有苦自己知：「四哥話我們飲茶傾，當然開心，可以傾。我們去六星級酒店傾。」林家棟續稱，之後第二次立即安排導演與謝賢見面：「不如去中環雪茄吧傾。」兩次的見面，林家棟笑言：「知道四哥的品味。」

林家棟、謝賢及林雪出席首映活動。（梁碧玲攝）

經過次見面後，林家棟向四哥表示希望讓觀眾見到一個不一樣的四哥，原來除眼鏡都是導演的提議。：「慶幸四哥相信我們的角色。」之後林家棟提到，看試片的時候，有人說這就是不一樣的四哥，甚至有院線老闆認為四哥會再次獲得獎項。四哥笑言已經拿了「終身成就獎」。

林家棟暢談如何邀請到謝賢參演的經過。（梁碧玲攝）

謝賢為電影拍了三組18個鐘頭，僅要求蛋撻及可樂。（梁碧玲攝）

最後，林家棟還表示四哥為這部電影絕無計較，甚至有三日拍足18個鐘。林家棟笑言：「沒有計我OT錢。」而四哥也指出，其實沒有計較，有甚麼就吃甚麼：「一個禮拜不能回家都是這樣拍，習慣了。」而在旁的林家棟再補充：「有一次追趕進度，拍到凌晨五點，他僅要求蛋撻與可樂。」

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