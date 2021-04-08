聽見歌再唱｜Ella陳嘉樺揭原住民苦況　部落小孩山區生活慘不忍睹

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-08 00:30

馬志翔、陳嘉樺Ella主演《聽見歌再唱》6日晚上在台北舉行首映會，男女主角與主要演員杜滿生、徐諧帆、撒基努、Saya張惠春全員到齊，導演楊智麟在首映結束時特別帶領所有演員演唱片中的拍手歌，希望藉由拍手歌鼓舞大家，讓這部電影的正能量一掃這一年多來的陰霾。

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當晩首映會結束後，《聽見歌再唱》製片方隨既發佈由原聲童聲合唱團演唱的插曲〈知足〉MV。導演楊智麟根據自己十多年來在山區部落的觀察發現，部落由於資源有限，父母大半需要下山工作，使得部落小孩大都是單親或隔代教養，甚至有些父母都在外工作，只有一個人在山區生活，但他們並不怨天尤人，而是知足的過著每一天，就像五月天經典曲「知足」的歌詞，知足的快樂，叫我忍受心痛，於是楊智麟編寫劇本時特別挑選「知足」做為片中合唱團的演唱曲。

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沒想到《聽見歌再唱》製片方在向五月天所屬相信音樂洽詢版權時，五月天在暸解該片劇情後，以極為優惠的價格授權〈知足〉的詞曲版權，並同意製片方在片中改編、上片時行銷該曲，令導演楊智麟、監製陳鴻元大受感動。

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由於劇中描述的是菜鳥合唱團，馬彼得校長指揮的原聲童聲合唱團，在幕後配唱〈知足〉時，被導演要求不能唱太完美，讓原聲童聲合唱團頗不習慣，原本一天的錄音行程最後花了兩天才錄得不完美的聲音，監製陳鴻元聽過原聲完美版的〈知足〉後，覺得觀眾沒聽到太可惜了，硬是在片尾跑演職人員表時配上完美版〈知足〉，希望觀眾能不抱遺憾離場。

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