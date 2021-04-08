雷神百萬私人保齡球場曝光　超級豪宅設施逐樣睇

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-08 09:00

澳洲影星基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）憑超級英雄電影《雷神》（Thor）系列紅遍全球，帶挈他片酬升價千倍，成為最高身價男演員之一。2014年他在家鄉拜倫灣（Byron Bay）購入佔地4.2公頃的豪宅，屋內設施應有盡有，近日他就在社交網站分享私人保齡球場，原來造價近百萬！

雷神的豪宅望落拍得住復仇者總部。（網上圖片）

基斯咸士禾夫的豪宅現市值3000萬美元（約2億3400萬港元），佔地足足有6個足球場咁大，共有8間睡房和11間浴室，有網民指大到似百貨公司，又謂仲勁過「復仇者聯盟」的總部。基斯於2017年豪擲近7000萬港港元為豪宅翻新，重新建造無邊游泳池以及一系列設施，包括私人戲院、保齡球場、健身房、蒸氣室、體育場、豪華水療房及遊戲室。

昨日（7日）基斯在Instagram的限時動分享跟替身演員Bobby Dazzler及另一好友打保齡，但一行人並非在街外的保齡球場打波，而是在基斯的私人保齡球場玩，見場內只有兩條賽道，但都夠幾個人玩，裝修亦相當有設計感。據悉，基斯於2019年特意找公司設計這個迷你保齡球館，前後用了兩個星期來建造，連同保齡球及鞋，花費約11萬美元（約86萬港元）。

屋企大到擺得落咁長嘅飯枱。（IG圖片）

呢幅壁畫要10萬美元。（IG圖片）

除保齡球場外，基斯豪宅內的其他設施及裝修造價亦相當高，當中50米長的無邊游泳池便花上40萬港元（約312萬港元）；花園50萬美元；巨型壁畫10萬美元，而整間屋的混凝土外牆便花了基斯150萬至200萬美元。這幢超級豪宅已成為區內的地標之一，而基斯一家就算足不出戶都有大把娛樂，就算疫情期間要隔離都完全冇問題！