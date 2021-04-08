《#PTGF》張建聲愈奸網民愈讚　新戲增肥出事︰如廁有血要食胃藥

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-08 10:30

電影《#PTGF出租女友》昨晚（7/4）進行探班，男女主角趙善恆、鄧月平，還有演員張建聲、程美段都有出席。其中張建聲以漲爆身形亮相，雖然增肥是為了另一套戲，但這霸氣身軀在《#PTGF出租女友》中飾演衰格上司，負責蹧質趙善恆又的確入型入格。

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張建聲的外形，比一個月前所見又漲了一個碼。（陳順禎 攝）

屢演奸角影響形象：希望大家不要再X我！

來到新戲《#PTGF出租女友》，張建聲要繼續演奸角。「市場上搵我的，都是想我演反派。正如剛播出的《無限斜棟有限公司》，都是演反派角色，在網上又被人鬧，這是我的工作，希望出到街大家會和善地跟我打招呼，不要再X我！」甘心演反派，因為曾經有位導演跟他說，反派做得不夠奸詐，演正派的都會失色。「所以每次做反派都要做很多設計，角色的背景及前傳都要細心考慮。」

拍《無限斜棟》前一日才收新劇本：改動頗大

提到《無限斜棟有限公司》，原來張建聲只開了一日工。「還記得明天開工，但前一晚再收到新劇本，而且改動頗大，一共7頁紙台詞，所以就算當晚只睡得2、3小時，都要立即想想怎樣設計個角色，當看到討論區網民怎樣罵我，怎樣憎到我入骨，自己又會好開心，多謝香港觀眾的支持。」至於在往後的集數，張建聲會否有更乞人憎的演出？「會有的，應該是大家想睇到的東西，先賣個關子。」

張建聲在《無限斜棟有限公司》的演出，一出場就知有陰謀，跟鄭子誠有得揮。（網上圖片）

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眼前的張建聲，比上月《一秒拳王》謝票時又漲了一個碼，其實都是為即將開拍的新戲「儲貨」。「我由185磅增到215磅，距離目標仲有5磅，但套戲尚有幾日就開拍，導演、監製及老闆都說夠皮喇，不過我都想再測試下自己身體機能的接受程度。身體有沒有響起警號，自己心中有數，現在每朝都要食胃藥，去洗手間又會有出血情況，但放心，我會睇住自己身體，現在不講太多，遲些才跟大家詳談。」博還博，身體要緊。