《糖街製片廠》玩完驚慄體驗館再睇戲　葛民輝︰香港電影實驗起點

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-08 19:00

由劉翁執導，葛民輝、鄒凱光、黃溢濠、楊柳青、陳漢娜、蘇皓兒等人主演的電影《糖街製片廠》，原本於新年檔期上映，後因疫情關係未能「搵鬼同你過年」。早前難得一遇的清明遇上復活節長假，《糖街製片廠》便開放驚慄電影體驗館，以玩樂體驗館延伸電影製作，以電影故事完滿整個驚慄玩樂體驗，有份參演《糖街製片廠》的葛民輝說：「玩完驚慄電影體驗館再睇戲，成件事即刻好立體，今次嘅電影體驗館會係香港電影實驗起點。」

有份參演《糖街製片廠》的葛民輝說：「CULT片講求是實驗精神，實驗一些你沒法想像的事。」（電影公司提供）

《糖街製片廠》驚慄電影體驗館是由著名電影特技化妝師Gary Chan，及導演劉翁本著CULT片精神，合力打造一個全港首間可以玩的驚慄電影體驗館。日前，驚慄電影體驗館開幕同時，有份助陣演出《糖街製片廠》的葛民輝，都有出席並主持「港產CULT片溝出電影新”鬼”道？」研究會，與導演劉翁、女主角楊柳青、男主角黃溢濠及體驗館老闆兼特技化妝師Gary Chan夫婦一同探討香港電影是否已死，以及香港CULT片及體驗館模式是否電影新出路。

現場氣氛一流，好靈異。 (電影公司提供)

葛民輝說：「CULT片講求是實驗精神，實驗一些你沒法想像的事，好像《糖街製片廠》驚慄電影體驗館一樣，將體驗結合電影，咁就可以好好玩。實驗成功與否，視乎香港人如何參與，好希望《糖街製片廠》可以為香港電影打造另類出路。 」

導演劉翁補充現今科技發達，戲院可以有4D設備，甚至現時新興的裸3D， 但最重要還是你想觀眾如何體驗驚慄：「只是看一個故事可能很薄弱，但結合一個驚慄電影體驗，每部分都是故事的一塊拼圖，由觀眾將拼圖整合完滿，整個故事就變得好好玩。」女主角楊柳青及男主角黃溢濠在研討會中大談參與《糖街製片廠》製作，與一般電影製作很不一樣。由題材至電影上映策略都打破他們對一貫電影想像，黃溢濠表示：「尤其疫情的衝擊，作為演員都反思如何可以打破自己牢固的框框，亦是一個好好的成長過程，對娛樂的想像可以更闊。」