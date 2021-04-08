《感動她77次》你會唔會原諒周柏豪？　姊妹團情敵C君全面回歸

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-08 16:00

英皇電影《感動她77次》由邱禮濤執導，改編自李敏原著小說，由蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、馬里奧毛瑞爾（Mario Maurer）主演，承接上集《原諒他77次》叫好叫座，延續篇《感動她77次》備受矚目，電影落實5月14日上映。

阿Sa今集跟柏豪談婚論嫁，但睇怕都冇咁如意。（《感動她77次》劇照）

2017年，《原諒他77次》不但創出可喜的票房數字，觀眾的熱烈迴響，阿Sa直言屬意料之外：「《原諒他77次》是齣愛情電影，女性觀眾會喜歡，我不感到意外，但在網上，竟然看到有很多男性觀眾寫影評，他們看戲之後會反思自己的問題，這般踴躍的反應，確實令我十分詫異！」

《原諒他77次》之所以引發莫大共鳴，全因為男女主角的關係與經歷，正是不少情侶活生生的寫照，阿Sa剖析：「上一集男女主角因大大小小的問題而爭吵，我其實有點不太理解，女生為什麼會因芝麻綠豆的小事而發怒？男生又為什麼會處理得這麼差？我認為，好多問題理應可以避免，現實生活中，相處就是一個大學問，無論是與情人、家人或朋友，始終需要留有一份尊重，這是人與人之間相處的基本要訣。」

新作《感動她77次》進一步帶來驚喜，阿Sa與紅姐的母女戲份將會加重，肯定令大家難忘以外，有「泰國第一帥」美譽的男神馬里奧，更首次接拍港產片，跟阿Sa大演對手戲。阿Sa：「今次會加入好多喜劇元素，還有令人感動的親情部分，我飾演的Eva在適婚的年齡之下，到底要不要選擇婚姻這條路？我覺得，《感動她77次》可以帶領大家尋找愛的真諦！」除此之外，戲中一班姊妹團兄弟團鄭希怡、盧巧音、雷深如（J.Arie）、陸永、林盛斌（阿Bob），仲有情敵衛詩雅，C君，都紛紛歸隊，睇下柏豪會唔會成功爭取到第78次原諒。