《真三國無双》林雪被後宮佳麗嚇窒？　「真係頂唔順係一種折磨」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-08 16:01

由導演周顯揚執導兼監製，獲日本遊戲商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權之電影版《真‧三國無双》，定於本月29日在港上映。電影自推出劇照以來，一眾演員的造型都大獲好評，尤以林雪飾演的董卓最得人歡心，讚賞為神還原，不過神還原的背後其實非常辛苦，經歷炎夏外景及悶熱廠景拍攝的雪哥更形容係折磨。

首張董卓與義子呂布的合照，極具霸氣。（《真三國無双》劇照）

林雪︰「拍古裝辛唔辛苦？辛苦到X街呀！」

本身已極具份量的雪哥，要他炎炎夏日着古裝，仲要黐鬚、戴頭飾及披幾層戲服，未開機已經成頭汗。問到當初為何一口答應演「董卓」，他笑說：「我首先睇咗個造型，咦？呢個咪我囉，我先接咋，當然導演都係好有誠意，傾角色時真係做足準備。」

拍披甲上陣的打鬥場面，雪哥演繹得極威武，但其實他身穿的黃金戰衣相當重，又要拎住巨大的鋸齒刀策馬殺敵，少不免損手爛腳，幸好情況不嚴重，為免影響拍攝進度，受輕傷時亦只好忍：「你話拍古裝辛唔辛苦？講唔辛苦呃人啫，辛苦到X街添呀。喺新西蘭騎嗰啲馬係本身野外放牧，冇咁易馴服，一轉彎直情想將我成個人拋落地，扭親條腰，好在側邊有個當地馬伕扶住我，不過拍出嚟真係好好睇，辛苦都值得。」

同呂布爭貂蟬？「全部都係佢嘅」

董卓在《三國演義》中，最為人熟悉的情節，要數到跟義子戰神呂布（古天樂 飾）爭閉月美人「貂蟬」（娜扎 飾），雪哥笑說：「我同呂布爭女？佢邊有得同我爭呀？全部都係佢嘅。」

咁慷慨，原來雪哥在拍攝時，有一段難以磨滅的烙印。以往拍戲較少涉女色的林雪，這次因為飾演好色暴君「董卓」而艷福不淺，不過因為拍攝時正值暑假，天氣十分酷熱，拍外景固然熱到抽筋，開廠景又要顧及收音問題無冷氣，所以拍攝被幾位艷女大包圍的廠景戲份時，雪哥揚言真係頂唔順：「啲女着到『薄切切』，大家又出晒汗，人有體味，嘩！真係頂佢唔順！幾靚女都好，你話我開唔開心吖？我覺得係一種折磨，啲體味搞唔掂，你唔好見我咁肥咁輪盡，我人就唔挑剔，但味覺幾挑剔。」原來唔關後宮佳麗的樣貌事，而係體味，看來雪哥不比張達明幸福幾多。