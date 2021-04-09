多啦Ａ夢大數據｜機械貓體重身高都係1293　大雄偷窺靜香共627次

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-09 17:51

多啦A夢永遠係大家的朋友，每次出場都帶畀大家不少回憶。而上星期上畫的《STAND BY ME多啦A夢2》，6日即破千萬，足見香港人對佢情常在。

動畫睇得多，漫畫都睇唔少，但對於多啦A夢的數字你又知幾多？佢身高同體重都係「1293」呢組數字又有咩原因？大雄前前後後刻意唔覺意偷窺咗靜香627次又算唔算過份？

《STAND BY ME多啦A夢2》賣點都是親情催淚。(海報)

「1293」老是常出現

睇Pixar經常會見到A113呢個數字，是代表一班動畫師當年讀書的班房號碼。原來多啦A夢都有一組數字不時圍繞大家，就係「1293」。大家都知多啦A夢是機械貓，而它的編號就是「1293」，其出產日期就是2112年9月3日，而它的身高是129.3厘米，體重129.3分斤，甚至話佢見到老鼠時，可以每小時129.3公里的時速逃脫，一世人都離唔開呢組數字。至於何解是1293，有指當年日本小學四年級生的平均身高就是129.3厘米，為跟一眾小朋友身高相近，故採用了這組數字。

大雄「惡行累累」

長期處於弱者狀態的大雄，其實私下都有暗黑一面，日本就有漫畫迷作過有趣統計，羅列出大雄的惡行，而且劣行更傾斜到靜香身上。例如大雄前後，有意無意間見過靜香627次裸體，揭靜香裙底122次，又用法寶調戲靜香多達542次，非常過份，就連胖虎的裸體都看過12次。至於另一作惡向，就是經常打多啦A夢法寶主意，包括未經同意使用多啦A夢法寶347次，毀壞法寶578次，因法寶令朋友感到不安和困擾更多達925次，最嚴重係誤用法寶差點令地球滅亡都有207次。看來地球想安全點，大雄是不能留低的。

雖然靜香經常被大雄調戲，但最終都願意跟大雄結婚。（《STAND BY ME 多啦Ａ夢２》劇照）

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多啦A夢331後去核化

多啦A夢是來自未來的機械貓，創作初期都注入不少當年最新的科技元素，例如說它心臟附近擁有一個原子爐，能將食物轉化成動力。不過後來核能被指是危險能源，而在2011年3月11福島核災後，日本人對核能投下反對票，於是《多啦A夢》往後的創作都未有提及關於原子爐的設定，只說它能把食物轉化成能量。