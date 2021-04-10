黃樹棠逝世︱《復仇者之死》演腐警完勝　逼麥浚龍目擊強姦蒼井空

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-10 19:12

資深演員黃樹棠因肺癌於今日（10/4）凌晨逝世，終年77歲。棠哥為演藝界奉獻大半生，縱使3年前曾患腸癌，但手術後康復期間，都立即開工，熱衷演戲。除了電視劇，棠哥也參與不少電影拍攝，其中一部較少人談及的作品《復仇者之死》（2010），在戲中飾演一名濫權的警察，其令人髮指的行為，令觀眾看得咬牙切齒，亦足見棠哥的演技如何入木三分。

電影以三級上映，關鍵是當中的血腥場面。（電影海報）

黃樹棠除了是演員，原來也曾參與不少電影製作，包括導演、副導演、場記等崗位都試過。由於面帶猙獰，參演的角色不少為歹角，令觀眾留下深刻印象。當中又以黃精甫執導，麥浚龍、蒼井空主演的《復仇者之死》，飾演的濫權老差骨老鬼，最為人齒冷。

棠哥在戲中作供，老屈麥浚龍襲警。(《復仇者之死》影片截圖)

《復仇者之死》故事源於市內，接連發生孕婦遭強行剖腹取子兇殺案，而兩名遇害孕婦均是警員家屬，還要隸屬同一便衣偵探組，然後疑兇陳杰（麥浚龍 飾）被捕，正當警方以為成功破案之際，第三宗剖腹兇案再度發生，繼而揭發數月前的一宗警察濫權案。

電影將蒼井空設定為智障，未能用言語表達自己，聰明地解決她不懂中文講對白的問題。(《復仇者之死》影片截圖)

當日休班警杜哥欲免費嫖妓，卻錯誤強姦了天生智障又無親無故的張穎（蒼井空 飾），當時陳杰陪張穎報案時，不幸地遇上杜哥，為隱瞞案情，杜哥跟手下濫用私刑痛打陳杰，更在他面前輪姦了張穎，再砌陳杰生豬肉，以襲警罪令他入獄。後來陳杰出獄，發現張穎因姦成孕，欲哭無淚，繼而部署一連串復仇計劃。

+ 9 + 9 + 9

戲中棠哥飾演老差骨老鬼，一副不可一世的演繹，一出場已經令人厭惡，然後在作供房中強姦了飾演智障少女的蒼井空，其同僚還要逼Juno做「觀眾」，目擊整個過程，全程極為震撼，叫人怒火中燒。所有畫面就是為營造一個感覺，要觀眾看到幾位警員的劣行後，認同他們都是死有餘辜，而棠哥的演繹可謂淋漓盡致。演員就是要沒包袱，盡情演出角色的設定，非常專業。