「甜筒輝」高考1A2B棄銀行荀工追電影夢　獲星爺提攜度身訂造角色

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-11 20:05

曾與周星馳多次合作、演出過《食神》及《喜劇之王》等電影的「甜筒輝」鄭文輝，日前接受港台節目《守下留情》訪問，大談入行前後的經歷。大銀幕的鄭文輝是「雙碩士學位」的尖子Richard，而現實中的他亦是個高材生，以高考1A2B的佳績考入香港大學。但為了追尋電影夢甘願放棄銀行高薪厚職，鄭文輝多次強調自己入世未深、唔識做人，尤幸遇上幾位貴人，令他在電影路上有過光輝的時候，其中一位正是星爺。

鄭文輝日前接受港台節目《守下留情》訪問，大談入行前後的經歷。（Facebook圖片）

港大畢業精英

電影中的「甜筒輝」經常飾演被欺負的弱角色，但現實中的他原來充滿自信，鄭文輝透露自己高考時開竅考獲1A2B佳績，獲港大取錄入讀社會科學，當年唸理科、精於數學的他純粹想突破自己而轉科，畢業後獲三間公司取錄，包括匯豐銀行電腦部門、中資銀行管理培訓生（Management Trainee）及無綫電視製作助理，最後選擇了人工最高的匯豐銀行。

甜筒輝透露去TVB面試時自稱想《勁歌金曲》，因為「個榜假嘅，我要去改良佢」。（IG圖片）

IT工作十分穩定，令甜筒輝有空間去思考未來的路該怎麼走，他自小便喜歡看電影，大學年代上8點半早堂，下課後衝去深水埗睇10點半早場，心中的電影夢從未消失，他決定去報讀編劇班嘗試接觸這行業，但完成了幾個課程都苦無方法入行。直至永盛電影公司開辦編導訓練班，成功通過蕭若元及老闆向華盛的面試入班，經過陳可辛、陳嘉上及黃霑等大人物調教，甜筒輝認定未來要走電影路。

甜筒輝憶述拍攝《食神》時，有日星爺跟他說：「阿輝你以前做匯豐有西裝？聽日帶返嚟，（咩事？）出鏡囉！」，仲叫甜筒輝自行創作角色，但效果不佳，最後星爺為他度身訂造了「Richard」一角。（電影截圖）

徐錦江要甜筒輝潛規則？

課程即將完結時，甜筒輝以為自己會獲永盛招攬，提前辭去銀行工作準備轉行，豈料最後永盛一個人都沒有聘請，讓甜筒輝哭了半個晚上，還好之後找了份合約制政府工，人工更翻倍，不過他自認無心工作，當再有機會讓他踏入電影業，毫不猶豫便離開。

後來永盛開拍電影《十兄弟》，向華盛吩咐導演李力持從編導訓練班上揀人幫手度劇本，最後選中了甜筒輝，陰差陽錯下更跟劇組去上海拍攝充當場記，認識了兩大貴人「如花」李健仁及谷德昭。甜筒輝憶述跟場記出身的李健仁同房，對方為了改變他不懂開玩笑的性格，竟與徐錦江夾計，騙甜筒輝要被「男女通殺」的徐錦江「潛規則」，迫得甜筒輝要以生果刀自衛。

《大內密探零零發》原來先係甜筒輝第一次幕前演出。（電影截圖）

星爺欽點 幕後變幕前

後來李力持拍《大內密探零零發》，帶甜筒輝去探班認識周星馳，甜筒輝憶述第一次見星爺，對方請他吃魚蛋粉，但給他一對彎了的筷子，星爺仲全程望實他食麵，似足電影場面。後來李健仁不時帶甜筒輝跟星爺飲茶及拜年，就為了讓他跟星爺更熟絡。到《大內密探零零發》拍攝最後一日，有場記請病假，臨時找了甜筒輝頂上，豈料星爺睇中他身形跟自己相似，叫他當替身拍攝片頭的剪影場面，原來甜筒輝第一次幕前演出並非《食神》的Richard，而是《大內密探零零發》的片頭畫面。

重溫《食神》「Richard」經典一幕

+ 8 + 8 + 8

《食神》是星爺創立星輝電影公司後的首部作品，李力持找甜筒輝幫手編劇及當副導演，他透露「張檯有咁窄得咁窄，張凳有咁迫得咁迫，飲管有咁粗得咁粗，冰有咁大嚿放咁大嚿」成串對白都是由他創作，他更獲星爺欽點作幕前演出，親自演繹這串對白，但出來效果不佳，星爺便為他度身訂造Richard一角，成就了「美美美美國劍橋大學」的經典，甜筒輝衷心多謝星爺：「感恩佢冇放棄我，他說我有我個人特別的節奏，其他人身上找不到」。

甜筒輝表示自己在《喜劇之王》的演出很難超越：「演李力持話呢一幕影響我一生、受用一生」。（電影截圖）

甜筒輝形容在《喜劇之王》的演出是巔峰，經典收數一幕拍足3日：「其實係做返自己，要超越自己，衝上前喊，每一個動作都好仔細，拍完呢次想拍戲收山」。很多人以為「甜筒輝」一名來自《喜劇之王》，但他本人澄清初入電影圈時便被賜予這個名字，當年流行一句「XX懵懵食租筒」，劇組的人覺得他呆頭呆腦，便給他取名甜筒輝。

重溫《喜劇之王》經典一幕

《喜劇之王》後甜筒輝淡出電影界，專心從事創作、文字、漫畫及其他媒體工作，近十年幾乎沒有再接觸電影業，直至幾年前李健仁邀請他一同到內地參加節目演出，並留在當地重拾演員工作，前年更首次當上導演，又再燃起了心中的電影火。