「狼人」曉治積曼晒婚禮照慶結婚25周年：與你結婚就像呼吸般自然

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-12 16:00

「狼人」曉治積曼是荷里活有名的廿四孝老公，不時公開對太太Deborra-Lee Furness發表愛的宣言，昨日（11日）他趁結婚25周年紀念，在社交網站上載婚禮照片，並寫下深情留言，吸引近200萬粉絲俾心心。

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曉治積曼分享1996年的婚禮照片，當年他只得28歲，一臉青澀的模樣「古早味」十足。舊照片精彩，但他的深情留言就更觸動人心：「跟阿Deb你結婚就像呼吸般自然，從我們相遇的那一刻起……我就知道我們的命運將連在一起。在我們的25年期間，我們的愛越來越深，更多樂趣，刺激和冒險，更多互相學習。 我永遠感激我們能分享愛，生活以及家人，我們只是剛剛開始， Deb，我全心全意愛你！」

曉治積曼與Deborra-Lee Furness是荷里活的模範夫妻。（Getty Images）

這番留言真係甜過食砂糖，不少網民表示羨慕曉治積曼夫婦恩愛如昔。Deborra-Lee Furness比曉治積曼年長13歲，姊弟戀一直不被睇好，後來曉治積曼憑「狼人」一角爆紅，不少人更覺得外表平凡的Deborra配不起丈夫，但曉治積曼多年來零緋聞，經常公開放閃給予太太信心，當真舉世無雙的好老公。