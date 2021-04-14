關錦鵬專訪｜承認香港導演在內地早被邊緣化：你係關錦鵬又點呀？

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-14 11:00

第45屆香港國際電影節（HKIFF45）焦點影人導演關錦鵬，從影四十多年拍過不少經典作品，當中又以女性主題電影最廣為人認識，合作過女星盡是天后級，如梅艷芳、張曼玉、鄭秀文、梁詠琪等。而近作《八個女人一台戲》，正正就要將女性那種勾心鬥角搬上大銀幕。 戲中鄭秀文跟梁詠琪是影壇兩大天后，一次為爭演角色暗耍手段而正式反面，二人的暗鬥直到一位宣布息影再復出，都是沒完沒了，有些情節，其實是關錦鵬多年來的親身經歷。 撰文：許育民 攝影：陳順禎 場地鳴謝：CAFÉ on the corner@大坑京街

關錦鵬︰「香港開戲的資源不再是80、90年代那麼風光，你係關錦鵬又點？大家都要睇餸食飯。」（陳順禎 攝）

拍《長恨歌》開機如倒水 用錯方法跟Sammi溝通

提到《八個女人一台戲》，大家的重點自然放在關錦鵬跟鄭秀文繼《長恨歌》後再度合作，那次合作的鬱結，令二人疲累不堪，回想起來是大家未夠透徹了解對方。「當時知道她求變，我就單單用了她求變的心，用了跟張曼玉同梅艷芳的溝通方法跟她溝通，期間她有回應指以前拍戲的導演，都沒要求她要分享這麼多私生活和情緒，演戲就是演戲，這可能令她感到壓力。」

《長恨歌》是年代戲，在上海搭了一堂大型布景，一開機錢就似倒水一樣。「這一點我知道，她（Sammi）都知道，拍到最後大家只希望快點捱過去。」這個拍攝經歷是充滿痛苦，幸慶二人都不想大家的合作，止於這種不快感受，於是數年後提出再合作《八個女人一台戲》，大家都欣然接受。關錦鵬︰「再次合作，鄭秀文都不再是《長恨歌》的鄭秀文，她都覺得我不再是拍《長恨歌》的關錦鵬，大家都從容了，釋懷了。年輕時不用太早釋懷，如果我拍《胭脂扣》時已釋懷就大件事。」

2006年鄭秀文憑《長恨歌》入圍金像獎女主角，可惜最後空手而回。（劇照）

戲中女演員要求加對白 是劇本也是導演親身經歷

提到《八個女人一台戲》，其中有情節是講梁詠琪跟鄭秀文合演舞台劇，但助手幫她數對白時發覺比對方少一大截，於是向導演施壓要加對白。看似無稽但原來是關錦鵬的真人真事。「數對白劇情是在香港發生，由演員的經理人提出，我接到電話時都覺得匪夷所思，對方說同事讀完劇本，發覺自己個演員的台詞只及另一位演員的一半︰『你是否要想想加台詞。』我聽完收線後，就決定不考慮用這位演員，成件事如果我跟對方意思加對白，我會覺得大家都癲了。」至於當事人是誰，關導就不願透露。

關錦鵬鼓勵電影學生，生於這個年代，就要好好捕捉這個年代，寫劇本時盡情將這些東西放進去，要同社會發生關係，不一定只限弱勢社群。（陳順禎 攝）

關錦鵬︰生於這個年代，就要好好捕捉這個年代

《八個女人一台戲》是一部大製作的合拍片，雖然仍未上畫，但關錦鵬透露這可能是他最後一部合拍作。「中國電影經歷這麼多年，類型電影他們已經識拍，小眾題材就不用你拍，大家都要市場主導，還要香港導演做甚麼？很早已經說香港導演不接地氣，被邊緣化。」關錦鵬指80、90成名的香港導演，在香港已失去影響力。「現在只有劉偉強、林超賢，最多還有莊文強，再數呢，再沒幾多位了。而且已經分不出他們是拍合拍片還是國產片。我想在香港拍戲的話，香港的資源不再是80、90年代那麼風光，你係關錦鵬又點呀？大家都要睇餸食飯，你就要想想辦法。關錦鵬用素人拍部戲又得唔得？要拍就要用第二個方法去拍香港電影。」

對於年輕一代電影學生，關錦鵬亦對他們充滿期待，近年更到城大執教。「香港變得這麼快，都不敢講他們畢業後市場環境變成怎樣，但我仍鼓勵他們寫又好，拍又好，內容都要跟自己身處的城市發生關係，你生於這個年代，就要好好捕捉這個年代，你生於這個社區，你會發現自己的空間，寫劇本時盡情將這些東西放進去，要同社會發生關係，不一定只限弱勢社群。你大可以拍一個發生在大坑愛情故事，全條街時下有十間八間店結業要招租，又代表甚麼？」關錦鵬最後寄語年輕人，世界好大，不是所有事都只局限於自己。