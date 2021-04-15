總是有愛在隔離｜陸永蘇麗珊為婚禮反面　陳家樂︰大龍鳳係要做

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-15 13:15

集十大電影公司攝製的抗疫電影《總是有愛在隔離》，將於4月22日香港上映。故事講述一眾來自四方八面的朋友，因為不同原因被困「格尼酒店」14日，而正在籌辦婚禮的陸永和蘇麗珊，舉行婚禮日正是被隔離的最後一日，而酒店員工陳家樂就要為兩位服務。3位接受《香港01》訪問，講到拍攝該片正值疫情最猖獗之時，有工開是有種一同經歷生死的感覺。

3位講到拍攝該片正值疫情最猖獗之時，有工開是有種一同經歷生死的感覺。（陳順禎 攝）

陸永︰擺酒從來是各取所需

要講安排婚宴，三人之中只有陸永已婚，但談到婚禮籌備他又不是「過來人」，是關他當年未有擺婚宴。「擺酒從來是各取所需，太太不喜歡搞大龍鳳，我又是，剛好雙方家長都覺得冇這個需要，那麼大家就少很多麻煩。」同場的蘇麗珊、陳家樂，就對搞婚禮持中性態度，都是看家人需要。蘇麗珊︰「如果家人覺得有需要都會舉行，但不用就最好吧！」陳家樂︰「我相信點都要搞，因為家中有老人家都喜歡熱鬧。」

經過一輪爭執，終於順利舉行婚禮。（《總是有愛在隔離》劇照）

陸永最緊張是跟影帝梁家輝交手。（陳順禎 攝）

《總是有愛在隔離》在疫情下開拍，大家抱住一股撐起電影業的熱血開工，三位還記得開工當日，是有份激動。蘇麗珊︰「好開心，大家半年來冇開過工，然後現場見到熟口熟面的場務、茶水，見到大家有工開是好開心。」陸永更覺得大家有種戰後餘生的感覺。「不是很多行業要這麼多人一齊去做一件事，這正是拍電影好玩的地方，度成晚就為出來那幾十秒的戲份，而大家開工時更有種︰『仲未死喎！』感覺，真係戰後餘生一樣。」

影帝客串冇壓力

電影有多位串星，部分更是影帝影后，三位跟前輩合作又有否太緊張？陸永︰「我同影帝梁家輝交手，場戲已經是當日最後一場戲，但要傾足兩版紙。同影帝交手當然會怯，但他好好人，仲好客氣講︰『我都好累，你不記得台詞都冇所謂』呢一句就令我放心晒。」

蘇麗珊高興跟張達明演父女，感覺好親切。（陳順禎 攝）

張達明帶蘇麗珊出場。（《總是有愛在隔離》劇照）

蘇麗珊戲中的爸爸張達明，她坦言是一拍即合，一埋位就已經有爸爸的感覺。「最後的結婚戲，他要拖住我出場，真的有種由爸爸拖住的感覺，而達明哥又說我跟他女兒很似樣，好親切。」不過最好笑是家樂，他的影帝對手是許冠文。「他要講一段好長的對白，就如Talk Show一樣，講得非常出色，我原先要接對白，但因為睇得太入神，睇到我唔記得接，好好笑。」

陳家樂疫情期間，鑽研了廚技，成了廚神。（陳順禎 攝）

+ 3 + 3 + 3

疫情已過了一年，三位都因而有了微妙的變化。陸永︰「冇工開是見多了家人，小朋友又在家中上堂，促進了親子關係，好似放假一樣。」蘇麗珊︰「經過一年後，自己已習慣了不用去旅行，以前旅行當食生菜，有兩日假期都要飛去台灣一轉，是逃避壓力的表現，現在學識了要好好地去面對壓力，是另一種生活模式。」家樂︰「自己就當上廚神，以前不喜歡煮嘢食，現在習慣了每晚要煮甚麼，想吃健康一點，原來自己都享受烹飪。」