《金錢帝國追虎擒龍》拍出貪警年代　對白諷警察去到邊俾人鬧到邊

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-15 15:00

由王晶、許悅銘執導，四大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇、林家棟主演的電影《追虎擒龍》（原名：《金錢帝國：巔峰之戰》），今日（15日）發布港版預告，由林家棟與古天樂飾演第一代廉政公署調查員，力抗毒梟梁家輝及貪警吳鎮宇，電影落實4月29日香港上畫。

古天樂獲邀加盟ICAC。（《金錢帝國追虎擒龍》影片截圖）

故事由廉政公署於70年代初成立講起，當時貪污情況氾濫成災，警黑勾結最為嚴重，作為整個貪污帝國的皇帝──華探長徐樂（吳鎮宇 飾），與稱霸黑道的跛豪（梁家輝 飾）聯手多年，涉百億之多。任職律師的陳克（古天樂 飾）一直討厭這種非法收取利益的做法，然後遇上由英國歸來的大學舊友白松安（林家棟 飾），邀請他加入一個直接由港督任命的反貪機構──廉政公署，但隨之而來，是徐樂與跛豪聯手的反擊，不少組員相繼被威脅與迫害，一場正義與邪惡的爭鬥也拉開了帷幕。

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今次預告可以看到戲中更多鏡頭，而且對白更加到位有力，例如飾演警員的鄭則仕就呻道︰「而家啲警察去到邊就俾人鬧到邊。」而吳鎮宇飾演的徐樂聽到，便想出一個方法︰「你話如果全香港啲警察突然間消失晒會點呢？」然後跛豪爽快回應︰「好呀！」然後部署出一場無警狀態，逼廉政公署就範，結果當然落空，但電影就將這段角力呈現出來。