《真‧三國無双》最強幕後陣容曬冷　曹操配音都係視帝級人馬

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-17 08:30

由周顯揚執導及監製的電影《真‧三國無双》，幕前演員粒粒皆星，原來幕後都唔弱，好似導演誠邀黎耀祥為王凱飾演的「曹操」配上粵語對白，造型總監是資深服指吳寶玲博士〈BoBo姐〉、配樂有波多野裕介、海報策劃是Wing Shya（夏永康）、特技團隊是金像獎得主張仲華及黃宏達，而動作指導就有曾任荷李活電影《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）的武指林迪安（Dion）。

早前已公布秦沛飾演一個重要角色。(《真‧三國無双》劇照)

黎耀祥聲演曹操好快手

黎耀祥是首次跟導演周顯揚合作。「我一直好欣賞周導演，片內嘅曹操比較年青，唔係傳統框框嘅曹操，同埋周導演係用另一角度去睇，所以都帶咗啲新意同創作喺入面。周導演的要求都好清楚，所以配得好快。」而當戲中飾演原創角色，鑄劍堡堡主的劉嘉玲，導演指這個新角色是無雙英雄內心深處的反射及個人慾望，為了配合角色做到「真實的幻象」，嘉玲姐的戲服是特別訂製，花了足足一個月時間全人手製造。至於娜扎其中一襲披着長紗的大紅新娘服，乃用多層真絲所製，同樣以人手釘珠及繡花，這兩位女演員的戲服成本達七位數字，貴絕全場。

劉嘉玲與導演在片場傾演出事宜。(《真‧三國無双》劇照)

《無間道》迪路擔任動作指導

其實《真》片班底都非常強勁，大部份都是電影頒獎禮常客，例如造型總監是資深服指吳寶玲博士〈BoBo姐〉、剪接為四奪金像獎及兩奪金馬獎最佳攝剪接並與周顯揚導演合作多年的金牌剪輯師張嘉輝，配樂有年輕音樂家波多野裕介，負責聲音後製的是與周顯揚導演合作《大追捕》而奪取金馬奬最佳音效的音效公司MBS Studios，海報策劃是著名設計師Wing Shya（夏永康），負責特技的團隊是金像獎得主張仲華及黃宏達，動作指導是曾任荷李活電影《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）的武指林迪安（Dion）等。

韓庚健身為耍關刀

談到動作設計，戰爭場面是《真》片備受網民和觀眾注意的亮點之一。周顯揚︰「今次個工作量係好大，好似拍三部戲咁，未開機前嘅7個月已經籌備，日日朝九晚五，Dion好有系統，準備好充足，我們對每場動作都事前有充分溝通及計劃，開拍前兩個月我哋租咗個攝影棚俾動作組訓練，將之前度嘅動作試拍了解效果，因為牽涉好多特別器材，可能set個器材已經三日，所以事前一定要準備清楚每個動作。」

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+ 2 + 2 + 2

除了還原遊戲的動作設計外，片中不乏多場演員使用兵器對打的實戰鏡頭，周顯揚對此說：「雖然有特技幫忙，其實個個演員有揸兵器，韓庚幾特別嘅，呢部戲拍之前一直健身，到完成後再拍我另一部戲《我們永不言棄》都係健身，足足年幾兩年。韓庚好有心做，拍《真》片一早進組去攝影棚練耍關刀，耍得幾好，動作唔錯，佢係舞蹈出身拿捏動作好快。電影入面另一場嘅王凱同楊祐寧喺新西蘭山上對劍，嗰場亦都好精彩。古天樂同王凱喺樹林策馬追逐嘅一場戲，我希望拍到赤兔馬如跑車飛馳追逐嘅效果，所以花咗好多功夫去處理。」