《無間道》迪路榮升做導演林峯做主角　一臉白鬚佬味拍得住鷲哥

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-16 19:49

內地拍攝的網劇《黑金風暴》，陣容相當強勁，主角有林峯、周秀娜、黃浩然牽頭，而配角也有連詩雅、吳岱融、郭政鴻、麥長青、梁競徽、李璨琛等，日前麥長青上載了一個在片場影的大合照，排頭位的吳岱融固然吸引，但身後一位白鬚型男也甚搶鏡，原來他是該劇的導演林迪安，而林迪安這個名字可能有點陌生，但同你講佢就係《無間道》迪路，你應該有印象。

傻強跟迪路討論如何分辨臥底，成為港產片一幕經典。(《無間道》影片截圖)

網劇《黑金風暴》由優酷製作，除咗演員陣容強勁，另一賣點更是林峯與梁競徽這對《使徒行者》搭檔重聚，令一眾劇迷期待。不過當麥包上載一張合照後，就令該片導演林迪安都火速成為另一焦點。而相中的「迪路」，一臉白鬚相當有型，跟身邊的鷲哥吳岱融一樣具魅力。

林迪安活躍8、90年代，不時在港產片出現，曾飾演的角色包括《古惑仔之人在江湖》中飾演𡃁坤手下「傻強」，《風雲之雄霸天下》中的 蝙蝠，至於較多人認識的演出應該是《百變星君》的斑馬人，《中華英雄》中蒙面飾演的鬼僕，不過出名相信是《無間道》的迪路，跟杜汶澤飾演傻強的對話深入民心，而且丟黃Sir落樓一幕又是經典。

林迪安演身手了得的「鬼僕」戲份不多，但都夠搶鏡。（電影截圖）

其實演員只是林迪安其中一個身份，他正職是武術或動作指導，作品有《超級學校霸王》、《破壞之王》、《濟公》等，他亦早於90年代尾殺入荷里活，為《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）擔任武術指導。當年林迪安更是一家大細到美國開工，囡囡更獲《蜘蛛俠2》導演Sam Raimi賞識獲客串演出一角。

當年一家前往美國開工拍《蜘蛛俠2》，最終囡囡都有份演出！（影片截圖）

除了擔任導演，其實即將上映的《真‧三國無双》，林迪安都有參與拍攝，同樣擔任武術指導。據導演周顯揚說，今次拍攝工作量好大，就似要拍三部戲一樣，開機前7個月已經要着手籌備。「Dion好有系統，準備好充足，我們對每場動作都事前有充分溝通及計劃，開拍前兩個月更租了攝影棚給動作組訓練，將之前度好的動作試拍出來，因為涉及很多特別器材，set機都要三日，所以事前一定要清楚每個動作。」