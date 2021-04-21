真‧三國無双｜娜扎雪地拍落水戲即病　最愛聽古天樂冷笑話搞氣氛

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-21 16:00

由導演周顯揚執導兼監製的《真·三國無双》，於新西蘭實地取景，除了在當地動用過千群眾演員及馬匹拍攝大型戰爭場面以及多場動作戲外，其中一幕描述戰神「呂布」（古天樂 飾）在湖邊初遇閉月美人「貂蟬」（娜扎 飾），上演英雄救美，對貂蟬一見鍾情，兩人在風景如畫的巍峨雪山實景襯托下，令這段亂世情緣更添悽美。

呂布與貂蟬的畫面相當唯美。（《真‧三國無双》劇照）

拍攝「呂布」和「貂蟬」初遇的戲份前夕，新西蘭突然落雪，整個拍攝取景地都是雪，天氣非常寒冷，但娜扎依然堅持在冰天雪地下拍落水戲，結果翌日就病倒。娜扎憶述當日在零度之下拍攝的情況，亦難忘凍到冇知覺，「湖水冰得挺刺骨的，『貂蟬』的衣服又很薄，做甚麼防護措施都不管用，拍的時候一直在發抖，嘴唇都在打顫，回來後就感覺全身都失去知覺了。」

雖然台前幕後都拍得相當辛苦，但娜扎看play back時見到拍出來的雪山冰湖的悽美畫面，就覺得辛苦都係值得。導演周顯揚指湖中拍攝本來是追求最好的視覺效果，未料天降暴雪，但娜扎為了最佳效果也依據導演原定的構思，在低溫下多次落水，導演亦讚對方非常專業。提到今次和和古天樂合作，娜扎表示初時有點壓力和緊張：「因為這是第一次合作，而且他是我的偶像，但是古老師會主動說一些冷幽默來拉近大家之間的距離。」

秦沛（Paul哥）飾演「貂蟬」義父「王允」，表情十足（《真‧三國無双》劇照）

另外，飾演「貂蟬」義父「王允」的秦沛（Paul哥），他從影超過半世紀，但這次拍《真》片竟然感到有點緊張，原因是Paul哥對上一次接古裝已是2009年拍攝內地電影《魔俠傳之唐吉可德》，之後亦沒有再接其他古裝，但他因為欣賞導演周顯揚，故肯破例，《真》片是他12來首度再拍的古裝電影，Paul哥：「喺拍呢部戲之前，我好耐冇拍過古裝片，所以喺拍嘅時候，多多少少有啲緊張，因為唔知自己演成點樣。」