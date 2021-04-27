《四個32A》滕麗名25年前扮女同志　男仔頭造型竟然撞樣周嘉洛？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-27 20:00

滕麗名於1995年參加新秀歌唱大賽而入行，在出道初期除了唱兒歌及參演TVB劇集外，亦拍過兩部電影，當中包括《四個32A和一個香蕉少年》，飾演跟女主角唐寧（當年仍起用藝名江麗娜）曖昧的中學師姐，是個女同志角色，帥氣的短髮Tomboy造型令人驚艷。

事隔多年，相信很多人已遺忘滕麗名演過這部電影，但近日網民突然翻抄她這次演出，仲話其Tomboy造型意外跟《愛·回家之開心速遞》飾演她兒子「金城安」的周嘉洛撞樣，究竟邊個靚仔啲？

滕麗名與周嘉洛戲裡戲外都感情要好，想不到母子倆竟然撞樣？！

《四個32A和一個香蕉少年》由曾志偉執導，講述四位少女好友由中學到成年後的故事，少女版主角為唐寧、文頌嫻、何嘉莉及蔡詩敏，成年版就由李麗珍、莫文蔚、王馨平及李蕙敏飾，此外仲有張智霖、陳小春、徐濠縈、何超儀、吳家樂及鄧一君等人參演，當年收過1100萬票房，成績算相當理想。

點擊睇20歲滕麗名有冇撞樣周嘉洛

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滕麗名飾演四位女主角的中學師姐，是一名人氣高企的女同志，一頭清爽短髮配男裝校服，驟眼睇的確似美少年，戲中唐寧被滕麗名迷得一陣陣，仲幾乎在校園內接吻，可惜她自知喜歡男生，最後拒絕了滕麗名的追求。25年前滕麗名的「美男」造型至今再看都不覺老土，而近日有網民開心大發現她這個咸豐年演出，感嘆原來滕麗名竟然靚仔過，仲話同周嘉洛意外撞樣，似唔似樣真係見仁見智。

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