《雷神4》導演疑秘戀30歲索女歌手　澳洲陪拍戲日對夜對

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-28 08:00

Marvel超級英雄電影系列《雷神奇俠》（Thor）第4集《Thor: Love and Thunder》正於澳洲進行拍攝，近日導演Taika Waititi傳出近30歲英國女歌手Rita Ora秘密交往一個月，二人更於澳洲日對夜對。

Taika Waititi（右2）跟Rita Ora（右1）不避嫌公開靠近。（IG圖片）

Taika Waititi令《雷神》電影系列起死回生。（Getty Images）

其實Taika Waititi與Rita Ora交往並非如此低調，二人一同出席派對時不避嫌緊靠一起拍照，女方亦於IG上載被男方抱著的親密合照，雖然Taika Waititi沒有露面，但都認得出是他。據悉，Rita Ora亦身在澳洲為歌唱選秀節目《The Voice》擔任導師，正好方便她跟在當地拍戲的Taika Waititi拍拖，剛好有網民曾目擊兩人到酒吧撐枱腳，Rita Ora甚至跟有份演出《雷神奇俠4》的羅素高爾（Russell Crowe）一起踩單車，導演女友身份似乎已入晒屋。

Rita Ora從來不吝嗇展露身材。（Rita Ora IG）

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