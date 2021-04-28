《毒水曝光》「俁市病」致市民失明殘障　踢爆政府為經濟隱瞞毒害

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-28 09:00

電影《毒水曝光》改編自傳奇攝影記者尤金史密斯，於1971至1973年間，深入日本水俁市揭發「水俁病」毒案，是史上最嚴重環境公害事件之一。當地政府隱瞞事件達40年，對下一代有著深遠影響。尊尼特普（Johnny Depp）在戲中就是飾演記者尤金史密斯，將這宗慘劇的真相公諸於世的關鍵人物。

尊尼特普扮演記者尤金史密斯（右），非常神似。(劇照)

事源是1950年代，日本熊本縣水俁市許多居民出現失明、肢體扭曲的怪病，於是依地名命名為「水俁病」。後來專家發現源頭竟是當地化工廠為了謀取暴利，將未經處理並含有大量有毒水銀的污水排進海灣，污染了海產，人民進食海產後會造成中樞神經系統受損，更可怕的是，水銀毒會經孕婦血液傳至胎兒，導致當地許多嬰兒一出生已病情嚴重。水俁病可造成患者終身殘障，甚至死亡。

《LIFE》雜誌不時為讀者揭發社會真相。(《毒水曝光》劇照)

於70年代初，已是著名攝影師的尤金史密斯，因為年事已高，本已準備退休，但突然一日，有兩名日本人到訪，並委托他飛到日本拍攝水俁病的情況。原本想婉拒，但一顆求真的心無意間被燃點起來，決定要求《LIFE》雜誌派他到日本，將真相曝光。而一張名為「智子入浴」（Tomoko Uemura in Her Bath）的相片，紀錄了一名媽媽抱着肢體扭曲的囡囡入浴，因為她懷孕時吸入有毒物質，傳至體內胎兒，令囡囡出生已患重症，相片公開後震撼全球，令日本當局不得不正視問題。

其實毒案的起源於1932年，熊本縣水俁市一間生產氯乙烯與醋酸乙烯的化工廠「窒素株式會社」，未有妥善處理廢水，任意排放含有害物質的廢水，令大量化學物流入海中，直接令海中生物吸入有害物質，人類再捕食下令劇毒透過食物鏈完全被人體吸收，漸漸累積引起中毒。直至50年代，當地居民陸續出現怪病，包括失明、肢體扭曲等病徵，甚至有人殘障及死亡，最初未找到病因。

每張相片，都是真相的最有力證據。(《毒水曝光》劇照)

其實當地醫生一早知道毒素源於化工廠，但礙於該公司職工超過4000人，而全個水俁市人口亦只有五萬多，而且工廠跟市政府有利益交流，故遲遲不將事實公開，更避免要負上天價的賠償。為掩飾真相，當地有學者更轉移視線，將源頭賴到日軍在二戰期間，於海灣丟棄的炸彈長年被海水侵蝕下，釋出有毒物質所致。