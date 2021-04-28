真三國無双｜「光榮」社長親筆信力讚　「呈現無双一騎當千精神」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-28 17:45

由導演周顯揚執導及監製、獲日本遊戲商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權的三億巨獻《真·三國無双》，將於29/4在香港及台灣上映。日前，監製杜致朗就在社交平台上，分享光榮特庫摩控股株式會社社長襟川陽一，特別以親筆簽名信，稱讚《真》片中展示遊戲裏的畫面效果逼真，能夠獲得這位創辦人肯定，團隊得悉消息後亦大感鼓舞。

光榮特庫摩控股株式會社社長襟川陽一，特別以親筆簽名信讚揚《真‧三國無双》電影版。（網上圖片）

襟川陽一在信中寫道：「電影《真·三國無双》終於要上映很開心，我們事先已觀看全片，看完後覺得很開心，很興奮，很感謝製作團隊的努力。在真人世界裡能表達無双世界的威力真的像作夢一樣，其中幾場戲，把遊戲裡的畫面效果演出得非常逼真，也忠實呈現了無双系列的「一騎當千」精神。現在這部電影要上映了，很期待觀眾的反應，希望觀眾能夠喜歡。」

《真·三國無双》除有華麗的演出陣容，整個製作團隊更屬金像金馬電影頒獎禮常客，提名及獲獎次數過百，至於電影全個製作期長達三年，製作費耗資逾三億港元。《真·三國無双》出品方為太陽娛樂及中國星，該片更獲NETFLIX以破華語片紀錄之天價購入全球版權。