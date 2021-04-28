感動她77次︱衛詩雅笑稱戲份少　直言為角色可以去到盡：剃頭都OK

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-28 22:45

由邱禮濤執導，蔡卓妍（阿Sa）、周柏豪、泰星Mario、衛詩雅主演的愛情片《感動她77次》今晚（28日）舉行首映禮。

問及衛詩雅今次跟上次的角色是否相同時，她回應：「同一個角色嚟嘅，今次唔同嘅係成個人成熟咗，識得放下，同埋最大分別係少戲份好多，因為上集已經畀人飛咗，今集就有少少好似纏繞住佢（周柏豪）咁，有嘗試去爭佢，但爭唔贏，所以戲份得好少，得三日就拍完。」

衛詩雅笑言兩集最大分別係自己少戲份好多。（陳順禎 攝）

講到今集的外形跟上集有很大分別，衛詩雅回應：「係呀好大差別，我自己頭先經過睇到預告個心都離一離，家樂見到話『點解你成粒魚蛋咁樣』，真係好圓。因為個段時間我拍緊另一套電影（《除暴》），特登飛番返嚟拍個幾日戲，所以個狀態仲係好大隻，我冇得剝衫咋，手瓜好似男人咁恐怖。唔知你哋有冇聽話狗食爆骨丸，我就好似咁，我連個頭都大咗個碼，加上上鏡再肥啲，有啲恐怖，如果見到手臂係會嚇親人。而家希望再瘦啲，始終上鏡會肥啲，蝕底啲。」

衛詩雅被陳家樂取笑拍《感動她77次》時似足粒魚丸。（陳順禎 攝）

而衛詩雅接下來將會首次拍古裝，她說：「反而我未做定妝、造型，所以我未知佢會想要我係咩嘅身形，應該會同而家差唔多，不能夠太圓，對我嚟講好似入咗另一個世界咁，因為我未試過，第一次拍古裝覺得好幸運。我成日周圍同人講好想拍古裝，終於願望成真，每日都好期待，人睇劇本睇下有啲咩可以玩。（咩角色？）其實係科幻，同妖有關，會妖法少少，目前自己唔敢再大變，拍古裝會改晒你全部野，甚至乎可能要剪頭髮。（剃頭得唔得？）我得啊，剃頭OK啊真係，反而大膽尺度我唔敢，造型、身體、外形我絕對OK。」