金錢帝國：追虎擒龍｜四大影帝亮相首映　古天樂爆林家棟片場追女

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-29 23:39

《金錢帝國：追虎擒龍》今日在尖沙咀舉行首映禮，兩位導演王晶及許悅銘，聯同眾演員，如古天樂、梁家輝、林家棟、姜皓文、鄭則仕、蔡潔及龔慈恩等現身撐場。

四大影帝古天樂、梁家輝、林家棟及鄭則士，連同其他演員齊齊亮相《金錢帝國：追虎擒龍》首映禮。（葉志明攝）

古天樂接受傳媒訪問時談到為這部電影有一個訓練過程，拍檔林家棟在過程中發掘了一個女仔做目標。林家棟解釋稱：「好似係晶哥的演員，我們合作很多，隊員又有女仔，應該放在一起看看有沒有花樣。當大家以為說笑的時候，其他演員非常開心，於是就這樣運作。」相信待觀眾入場後就會明白是什麼一回事。

林家棟在戲中犧牲，古天樂為拍檔流淚。（葉志明攝）

林家棟續稱：「我們拍完之後不害怕，但導演驚。之後跟晶哥食飯，問他『這個演員是你的嗎？』，而他的答覆是『得啦，隨便玩得啦！』他認為這個演員要不斷試，所以我們放膽跟她一起癲，最後的效果大家都很喜歡。」

姜皓文表示能與五大影帝合作是百年難得的機會。（葉志明攝）

另外，林家棟又提到今次電影集合五大影帝全靠王晶及古天樂的號召力：「所以陣容變得非常吸睛，觀眾非常期待，但導演好大壓力」。最後，他談到未能在戲中與鄭則仕交手而大感可惜：「因為他主要在反派的故事線，而我在正派的故事線」，他希望將來有機會合作。

蔡潔回應在貼文一事，稱與今日盛大場面對比，簡直不值一提，並表示已經過去及多謝關心。（葉志明攝）

對於能與五大影帝合作，姜晧文及蔡潔異口同聲表示今次是百年難得的機會。姜晧文稱：「我們有份參與這部電影是非常幸運。」而蔡潔亦坦言：「一出道就與有經驗的前輩合作，已經一直偷師，但永遠都學不完，所以我覺得好幸福。」最後，姜皓文談到拍攝尾聲發生小意外：「推著木頭車，而車上有火，風向向我這邊吹來，燒到眼眉毛。」幸好沒有發生大意外。