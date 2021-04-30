天下一夥拍Sony進軍動畫市場　古天樂任執行監製即日Netflix上架

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-30 17:25

電影公司天下一向來致力推動香港電影，不斷投資港產及合拍電影，不過最近發現，原來公司已開始染指動畫業，首部投資作品《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines），更是聯同哥倫比亞影業（Columbia Pictures）同埋索尼動畫（Sony Pictures Animation）出品，並於今日（30/4）於Netflix上架，而天下一主腦古天樂更擔任執行監製。

科技叛變，打斷了咪嘈一家嘅旅程。（《一家人大戰機械人》劇照）

時有電影公司最新情報的天下一Facebook專頁，今早罕有地見到一個關於動畫電影《一家人大戰機械人》的貼文，從劇照看似是套喜劇，但內容就關於機械人發動智能叛變，誓要統治人類。該片由天下一電影（One Cool Film），跟哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）出品，並於今日（30/4）正式於Netflix上架。

古天樂大力投資香港電影之餘，亦開始接觸動畫電影。(資料圖片)

根據外媒《Hollywood Reporter》報道，古天樂會擔任執行監製一職。（網上截圖）

故事講述科技叛變，打斷了咪嘈一家嘅旅程。當中囉嗦老豆、師奶阿媽、懶醒家姐、騎呢細佬，加埋隻戇狗狗，竟然成了解救人類危機的關鍵人物？原來天下一是睇中電影帶出的正面訊息，提醒大家科技雖然方便，但往往會成爲人與人溝通之間的阻礙。片中一幕講到一家人食飯，老豆講緊嘢時，一家人都個耷耷玩手機，呢幕係咪已經成為大家的生活日常？由於故事甚有意思，天下一亦積極參與。根據外媒《Hollywood Reporter》報道，古天樂會擔任執行監製一職。

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電影英文版，會有「英女皇」Olivia Colman聲演誓要人類臣服嘅發癲女皇電腦PAL，而紅爆網絡有過千萬粉絲嘅狗狗明星Doug the Pug，就會破天荒聲演Cute爆嘅戇狗狗Monchi！而為配合電影「重視家庭」主旨，劇組仲好有心思，在片尾要製作單位提供一張「合家歡」照，以呼應主題，而古天樂就罕有地交出一張跟父母的合照，非常溫馨。

古天樂一家三口全家福。（影片擷圖）

問到天下一何時起有開發動畫市場的想法，發言人回應：「動畫開發及製作是公司未來發展之一，不斷在此範疇上探求、了解日新月異的製作模式及擴闊視野是我們的首要任務。這次的合作正是一個契機，亦為多方向學習及多元發展這理念踏出了重要一步。而投資各地合適及帶有正面訊息的劇本；繼續支持本地新晉導演、演員及製作，做好香港電影及保持探求觀眾所需亦是我們會持之以恆的事。」