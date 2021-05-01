【真三國無双影評】當一眾歷史人物　披上「超級英雄」戰甲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-01 20:00

電影《真‧三國無双》經歷多年籌備和製作，終於在今年順利上畫。由公布已獲日本遊戲商「光榮特庫摩」（KOEI TECMO）正式授權，已令一眾遊戲對選角議論紛紛，去到公開選角造型，林雪的董卓、呂良偉的袁紹，仲有古天樂的呂布，神還原程度有如為電影注入強心針。

董卓與義子呂布同場，最終會反目，但電影未交代到。（《真三國無双》劇照）

既然改編遊戲，忠於原著是基本，要吸引到遊戲迷入場，才能鞏固電影票房的基數。但問題來了，對於大部份沒有打過《真‧三國無双》的影迷來說，又是否等於不用入場，拒人於千里？

電影改編自電玩遊戲，自然令人覺得視覺效果將會是電影的全部，事實上這亦是一大賣點，如何令最重要的「無双」大絕，能夠完美呈現是首要解決的事，而且所面對的是一群死忠粉絲，所以銀幕上短短4秒畫面，製作單位便花了大半年時間籌備和製作，不容有失。

點擊睇《真‧三國無双》特技場面

如果今天是1998年，大家仍會為電腦特技而入場睇《風雲︰雄霸天下》的話，解決了特技場面就可以放心等大賣，但特技早已非新鮮事，再厲害再逼真的視覺效果觀眾都看過萬千遍。反而，如何令這些畫面出現得不突兀，沒有入場「睇人打機」的尷尬，才是另一重要考量。這方面，編劇杜致朗巧妙地用上《三國志》和《三國演義》為藍本，由黃巾之亂講起，繼而逐一將孟德獻刀、十八路諸候伐董、溫酒斬華雄、三英戰呂布等經典場面寫出來，用新手法演繹一個個經典故事，無疑是令整套戲更紮實。

除了林雪，呂良偉的袁紹造型也大獲好評。(《真‧三國無双》劇照)

有人笑指，三國明明是中國小說故事，大可以免費任拍，何解要花錢買個《真‧三國無双》版權來改編，然後又用回《三國演義》故事做藍本咁戇居？其實關鍵就在於《真‧三國無双》這個名，因為帶上這戲名，入場觀眾就會自設一個奇幻而誇張的心情去看該片，所以當看到呂布使出如「雷神」的戰力，三英戰呂布場面有如大戰「水行俠」時，再神化大家都可接受到，成功為這輩經典英雄披上「超級英雄」的戰甲。