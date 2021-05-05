《12日》鄧麗欣自爆有大尺度演出　馬志威︰夫婦都會做嘅事情

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-05 20:11

由伍健雄監製、林愛華執導，鄧麗欣（Stephy）、馬志威主演的《12日》講述一對夫婦在婚姻之中高低起跌之事。

鄧麗欣接受《香港01》訪問時表示：「自己收到《12日》嘅劇本其實好期待，聽到林愛華導演20年後再拍延續都開心，我自己都好鍾意《12夜》，翻睇過好多次，每次睇都有唔同感覺，細個睇嘅一部電影，自己今次能夠拍返續集覺得係件好開心嘅事。」

馬志威表示期待拍結婚戲，除了未拍過，更加因為之前拍親都係浪子。（陳順禎 攝）

而馬志威則回應：「其實兩個係唔同嘅故事，以前《12夜》係講個愛情故事，今次《12日》係一個婚姻嘅故事，同埋我每次睇劇本，睇到臨尾都喊，我真係好有感覺。今次可以同Stephy合作，都係我兒時夢想之一，收到通知嗰陣︰『嘩！Stephy！做呀！』咁樣囉，（記︰劇本都唔睇喇？片酬都唔要喇？）係啊。」

據知飾演夫婦的兩人在戲中都有親熱戲，Stephy：「都幾大尺度嘅，對我嚟講，喺電影上嘅演繹係第一次咁大尺度，個尺度係講緊個意識，但係我又想呢部戲可以呈現一個好真實嘅夫妻關係，咁呢樣又係好合理好正常，想畀大家見到呢一part。」及後馬志威更補充：「呢啲都只係男同女、普通情侶同埋夫婦都會做嘅事情，只不過搬咗上大銀幕咁咋嘛。」