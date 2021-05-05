《12日》林愛華望為港產片出力 　「死到冇得再死拍咩都冇所謂」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-05 22:30

由伍健雄監製、林愛華執導，鄧麗欣（Stephy）、馬志威主演的《12日》跟20年前的作品《12夜》，雖是延續篇，但分別在於今次將會聚焦在一對夫婦身上，講述婚姻之間的故事。

林愛華導演表示劇本沒有被改動，唯一改的只有當中的時間，因為撰寫時已經是8、9年前。（陳順禎 攝）

林愛華導演接受《香港01》訪問時，講到整件事的發現源於上年跟《香港01》做的一個訪問：「覺得隔咗咁多年可以再拍其實係姻緣嚟，突然有個訪問、突然監製又話投資，你都知道而家香港要開戲係幾咁困難，其實我都冇所謂，你鍾意我個劇本又唔會郁佢，我就『好呀，拍啦。』咁樣，都好順利。」

及後林愛華導演表示：「其實《12日》同《12夜》一樣，一個講拍拖有12種唔同嘅心態，咁而家婚姻都係，就係有12種男同女對婚姻的期待，有唔同嘅黑色幽默，兩個都係個好Sad嘅故事，都算係個好heavy嘅戲。」

早前，傳聞陳奕迅（Eason）有機會客串《12日》，導演笑着回應：「呢個劇本冇乜客串嘅位，同埋我驚佢太搶鏡，佢一出現我個場戲會冇咗啊！」而當問到對於現時香港電影業會否都想盡量出一分力時，她坦言一定會。「而家真係百花齊放，因為大家都死到冇得再死，到你真係死㗎喇，咁冇咩所謂啦，拍咩都得㗎啦，而家比以前開放咗，只要有經費、老闆OK就拍得。」

伍健雄大讚林愛華拍愛情片好中年輕人，即時現在翻看都不會過時。（陳順禎 攝）

另外監製伍健雄都有回應製作《12日》的原因，「因為當時嘉禾重映《12夜》，知道原來《12日》嘅劇本已經擺咗喺床下底8年，我覺得OK喎，所以就搵咗佢去傾，撮合呢件事。」另外在戲中飾演馬志威老表的陳湛文講到：「我自己當年都有睇過《12夜》，直到現時為止仍然好深刻，因為佢好講到時下都市男女嘅關係，嗰種愛恨纏綿，好有時代感，尤其是喺香港節奏咁快，所以係愛情方面亦都嚟得快去得快，自己都好期待《12日》。」