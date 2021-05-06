《極速緋聞》童星大個仔變美少年　意外撞樣神劇男星

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-06 18:30

2008年南韓電影《極速緋聞》除了有車太鉉及朴寶英兩大人氣韓星外，小童星王晳鉉亦憑一下「戚嘴笑」而令觀眾留下深刻印象，轉眼間他快將踏入18歲，現已進化成美少年，更被指同神劇《大長今》的男主角池珍熙撞樣！

王晳鉉在《極速緋聞》的「戚嘴笑」十分經典。（電影截圖）

2003年出生的王晳鉉，拍攝《極速緋聞》時只得5歲，當年他陪姐姐從家鄉釜山到首爾參加試鏡，誤打誤撞下獲邀一同試鏡，豈料最後劇組從1000人中選上了他而姐姐就落選，劇組更為了他而更改角色設定，由8至11歲的小學生，變成5歲的幼稚園生。

王晳鉉近日上節目表示，當年拍攝《極速緋聞》時曾向朴寶英求婚，又話希望可以開拍《極速緋聞》續集。（劇照）

《極速緋聞》上映後大收歡迎，總入場人次超過800萬，成為2008年南韓票房冠軍，王晳鉉的搞鬼演出亦成為經典，證明劇組眼光獨到。往後王晳鉉拍下不少影視作品，中間因為升學而有好幾年暫停演戲，早兩年才再有幕前演出。

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最近王晳鉉上節目回憶以前拍戲的趣事，談到跟《極速緋聞》中飾演其母親的朴寶英十分親近，更當對方是親媽媽，但又會提出「你願意和我結婚嗎？」，細細個就如此精靈鬼馬，天生就是當演員材料。