獨家開箱｜《花樣年華》神秘禮盒驚現珍藏菲林　預告下齣紀念作品

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-07 08:00

澤東電影今年30周年，不少紀念活動相繼舉行，公司更趁今年啟動Online Shop，當中除了有數件為慶祝《花樣年華》20周年的精品作固定出售，最矚目的莫過於一個名為「Gift Box」的神秘禮品包，只限20份，定價$2,030。雖然大家並未知道當中會有甚麼珍藏，但當日開售短短幾分鐘便立即被掃清。今日《香港01》就同大家來個獨家開箱，原來入面樣樣都真係珍藏，而最珍貴的莫過於一條當年拍攝的原裝菲林。

《花樣年華》20周年紀念品，將於4月30日在澤東online shop發售。（官方圖片）

由澤東電影在facebook專頁宣布online shop（www.block2distribution.com/shop）啟動，一眾影迷已經緊貼更新，怕會錯過任何精品的發售時間。Online Shop開業初期，延續電影《花樣年華》20周年慶祝活動，預備了特製的4件紀念產品，於網上固定出售，當中包括20周年紀念燙金字樣海報、明信片套裝、角色襟章以及旗袍型匙扣。（點擊睇售價）

至於萬眾期待的「Gift Box」，內容一直保密，就算是售價$2,030，都是開賣當日才公開（編按︰價錢數字分別紀念《花樣年華》2000年上畫及澤東電影30年），而實際的精品就於本文來個開箱揭曉。原來今次的Gift Box集中是2000年初上畫時的宣傳品，每Set有6樣禮品，其中5樣是指定，第6樣就是隨機送出，而指定紀念品就包括當年上畫的首映門券、戲院大堂的劇照一套10張、5X7吋珍藏花絮相片2張、康城影展場刊1份，以及最珍貴，每盒都附上一卷長18呎至40呎不等，當年拍攝《花樣年華》其中一幕的珍貴菲林。

點擊逐樣睇「Gift Box」珍藏

至第「神秘禮物盒」的第六樣精品，將會隨機揀選，點擊即睇珍藏品。

雖然今次《花樣年華》Gift Box經已售罄，但其實澤東Online Shop的紀念活動會每月進行，而有關方面更預告下齣推出紀念Gift Box的將會是1994年上畫，林青霞、梁朝偉、金城武、王菲主演的《重慶森林》，大家密切留意推出日。