【末路狂花】30年前畢彼特一脫成名　奠定荷里活男神地位

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-07 11:00

荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）的顏值屬世界級，就算已年過半百仍魅力十足，男神地位從未動搖，要數其男神之位在何時開始，應該追溯至30年前上映的《末路狂花》（Thelma & Louise），當年畢彼特尚未走紅，憑著一場半裸戲大騷六嚿腹肌，成功俘虜觀眾的心，令仔初嚐走紅滋味。

《末路狂花》的畢彼特當真無得輸。（劇照）

畢彼特早於1987年出道，但入行幾年一直被投閒置散，演極都是小本製作或不起眼的角色，直至參演了《末路狂花》，其名字才開始廣為人知。戲中畢彼特飾演一名騙子，以美色誘惑女主角之一的Geena Davis，對其騙財騙色，雖然只有幾場戲，但當年27歲的「小鮮肉」畢彼特憑著高顏值及一身肌肉，讓觀眾眼前一亮，更因為戲中的半裸場面而奉他為性感Icon。

重溫畢彼特初登男神之位的演出

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其實電影本身亦是經典中的經典，尤其當年較少觸及女權主義題材，導演列尼史葛（Ridley Scott）與女編劇Callie Khouri卻大膽地拍出一部女性公路電影，劇情講述兩位女主角蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）與Geena Davis是一對好朋友，前者曾被人強暴，後者就遭丈夫家暴，二人因意外殺人而要出走亡命天涯，最後逃不過警方追捕，駕著車衝落懸崖。

《末路狂花》成為女權電影代表作。（劇照）

除了畢彼特夠搶鏡，戲中一幕講述兩女主角遇上兩名貨車司機，對方不單出言侮辱，更對著她們做出下流動作，兩女要求他們道歉但被拒絕，臨走前向貨車的油缸開槍，直接炸爆架貨車，司機因失去生財工具而痛哭。據悉，當年電影上映時，不少女觀眾在戲院看到這一幕都拍爛手掌，因為當時女性面對性騷擾都是敢怒不敢言，這一幕正好為她們出氣。