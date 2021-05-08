集結新演員開頻道「拾陸比玖16:9」　柯煒林周祉君轉戰網絡短劇

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-08 15:00

雖然電影市道復蘇，不過一眾新演員仍缺乏機會，所以五名香港新生代演員柯煒林、周祉君、陳海寧、郭爾君、馮海銳，便跟一班志同道合、熱愛電影的獨立製作人，一起創立YouTube頻道「拾陸比玖 16:9」，象徵這群日常以電影演出為主的演員，跳出大手銀幕來到16:9的網絡世界。

五名香港新生代演員，左起柯煒林、郭爾君、陳海寧、馮海銳、周祉君。(官方相片)

頻道以創作網絡連續短劇為起步點，第一季是一連六集15分鐘名為《演員的自我收養》的短劇，眾演員本色演出，以黑色幽默、奇幻奇情的實驗性拍攝手法，道盡香港新一代電影工作者的辛酸，一幕幕自嘲的場面，靈感源於幕前幕後為堅持電影夢不惜一切的親身經歷。短片更找來陳漢娜、陸駿光、岑珈其、龔志業等演員友情客串，在畫面、美術上都追求媲美電影級數的製作，令人耳目一新。

處於新媒體時代，這群活躍於大銀幕的演員也轉戰YouTube分一杯羹，兼任故事創作、拍攝、剪接。憑《銀河修理員》MV成名的柯煒林，更明白網絡時代帶來的機遇：「作為演員，很多時都在等待一個機會。難得遇上一班熱愛電影的朋友，可以自行創造更多不同類型的表演機會。」入行9年的周祉君，是眾演員中最具經驗的，但於網絡平台都算是一個新手，他說：「第一次由創作到執行拍攝都有許多發揮空間，演出上也有別於電影、電視劇的呈現方式，台前幕後都互相激發大家的創意。」