《四大天王》吳彥祖偽紀錄片創意十足　扮新歌被盜騙記者惹出禍

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-09 09:00

15年前的4月份（2006年），吳彥祖（Daniel）首次做導演的作品《四大天王》上畫。當年吳彥祖事業如日中天，加上首次執導，傳媒都大力支持，不過這部戲並非一般的劇情片，而是一部偽紀錄片，故事講由吳彥祖、連凱、尹子維、陳子聰四子，由零開始成立Alive樂團，如何面對僵化的娛樂圈制度。當時Alive更推出歌曲派台，非常認真，但原來一切都場騙局，是場大整蠱，但斷想不到此舉竟無意激嬲了傳媒朋友。

吳彥祖扮成樂團加入樂壇，並以浮誇造型嘲諷娛樂圈生態。(《四大天王》影片截圖)

四人的裝束，非常爆笑。(《四大天王》影片截圖)

其實《四大天王》是一部頗有新意的電影，雖然是偽紀錄片，但當中有拍下不少人的真實反應，半真半假，實則虛之。話說當時，大家知道吳彥祖正組成Alive加盟樂壇，完全不知背後其實是為拍下這部電影，從而諷刺香港樂壇制度，甚至質疑傳媒的報道手法。

戲中將Alive扮成當紅偶像，更偽造粉絲撐場。（《四大天王》影片截圖）

為做到似是而非的效果，當時吳彥祖瞞住所有人當正自己是歌手出道，又派單曲《阿當的抉擇》到電台，仲上埋音樂節目宣傳，片中更找來天王張學友、謝霆鋒、楊千嬅等人探討樂壇現象，非常認真。而當時經常發生歌手歌曲被不法之徒盜取放上網事件，吳彥祖靈機一觸，便自爆Alive的新歌被人偷放上網，不單向相熟記者求助，更召開記者會以示憤怒。當時獲不少傳媒報道抱不平，但斷想不到原來一切都是一個騙局。

最厲害是這個騙局一騙就足足3年，其中致電給記者求助的情形更拍下並放進戲內，而當事人要在電影放映當晚看到該情節，才知受騙。由於畫面所見，吳彥祖致電記者時，記者深信不疑更承諾替他作頭版報道，而鏡頭就拍下吳彥祖與陳子聰露出偷笑表情，示意計畫成功，令傳媒自感被利用，大表不滿。而被騙的女記者更當場激動落淚，當面跟Daniel對質。當時Daniel解釋這是一部偽紀錄片，不要當真實紀錄片看，更說此舉只為出來效果好笑，但此解說當然不被傳媒接納，該片更被媒體封殺不作宣傳。