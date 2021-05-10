錢小豪年輕好身手又靚仔　曾力壓周潤發當電影男主角

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

影星錢小豪客串演出近日播出的無綫劇集《逆天奇案》而引起話題，新一代觀眾也許對他並不熟悉，近年代表作有麥浚龍執導的《殭屍》，以及另一無綫劇集《潮拜武當》。 其實錢小豪入行逾40年，拍過逾110部電影，早於80年代便走紅，當年更力壓周潤發成為電影的男主角，仲有最經典的《殭屍先生》。可惜踏入90年代後聲勢開始下滑，錢小豪接拍的電影質素越來越低，甚至演過三級片，到2000年更因偷拍事件而令形象跌入谷底，隔了好幾年才重新投入演員工作。

錢小豪出道得早亦走紅得早。（電影截圖）

錢小豪年輕時外型出眾又有好身手，有不少粉絲。（電影截圖）

錢小豪自幼便習武，14歲時參加功夫擂臺比賽獲得自由搏擊銅牌，繼而獲邵氏電影公司招攬入訓練班，之後更獲著名導演張徹收歸旗下，並於1979年正式出道，當年錢小豪只有16歲。出道僅一年，錢小豪便於電影《飛狐外傳》中擔任男主角，拍了幾年武打動作片，80年代中開始涉獵其他題材的電影，當中以1985年的《殭屍先生》最膾炙人口，成功掀起殭屍片熱潮，而翌年藍乃才執導的《原振俠與衛斯理》更起用他當第一男主角扮演原振俠，而周潤發飾演的衛斯理就少得多。

錢小豪當年力壓發哥在《原振俠與衛斯理》當上第一男主角。（電影截圖）

Juno拍《殭屍》找來錢小豪、陳友及鍾發等著名殭屍片演員，話題性十足。（電影截圖）

到80年代尾，隨著梁朝偉、周星馳及劉德華等人冒起，周潤發亦憑《英雄本色》而爆紅，相反錢小豪就逾拍逾沉，一線大片都沒他的份，雖然長拍長有，但就再無代表作，後期拍的都是低成本爛片，就算參演大製作都只能演小角色。2000年更因為偷拍事件而令形象跌入谷底，沉寂了好幾年才再次重拾幕前工作，近年主力在內地發展，拍下不少網絡電影，由於演殭屍片形象深入民心，不少作品都是扮演同類角色。

《殭屍先生》令錢小豪紅遍亞洲。（電影截圖）

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