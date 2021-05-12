感官世界45年｜修復重現經典性愛場面　政府曾以傷風敗俗罪告導演

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-12 11:00

由法日合拍的《感官世界》（愛のコリーダ），取材自1936年轟動日本的社會新聞「阿部定事件」，大島渚藉著電影裡的男女主角連場情慾畫面與當時日本帝國主義（強調秩序、紀律、禁慾）崛起形成對比，表達強烈抗議和嘲諷。電影於1976 年在康城影展首映，故事內容和震撼的結局引來各國爭議四起，被列為世界十大禁片之一。

於1976年在康城影展首映的《感官世界》，至今仍被列為世界十大禁片之一。 （《感官世界》劇照）

導演大島渚甚至被日本政府以傷風敗俗罪名逮補，需要到法庭辯護自己的作品，他表示︰「我呈現的是性的自由與愛的純真」。不過由於電影的投資、製作與發行是法國電影公司包辦，嚴格來說電影的擁有權並不屬於日本，他最後獲判無罪。

《感官世界》劇組在拍攝時，為躲避審查，製作團隊將毛片送往法國剪輯，在康城影展首映後，電影在美國、德國、英國及澳洲都必須播放刪減版，在日本上映時也絕無例外，電影中的性愛片段狠遭刪減。雖然飽受爭議，此片的藝術地位多年不減，成為電影史百年來最經典的性愛禁片。該片上映45年，百老匯電影中心的重映計劃bclassics，一直挑選多部經典電影重登大銀幕，今年5月便為大家帶來《感官世界》，讓年輕的影迷能感受電影歷久常新的經典時光。