《屠出殺樂園》尼古拉斯基治拍爛片變Cult霸　新作零對白演暴力狂

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-12 16:45

由《決戰非常外公》製作班底創作的《屠出殺樂園》，搵到奧斯卡影帝尼古拉斯基治 （Nicolas Cage）出任監製及主演，今次仲強調劇情絕對顛覆大家對恐怖片的想像，已被譽為「再創癲瘋之作」，「爛番茄」網站評分更高達81%，不過最估唔到係今次個角色原來係啞巴。（上映日期︰5月13日）

《屠出殺樂園》賣Cult之餘亦賣血腥暴力。（《屠出殺樂園》劇照）

尼古拉斯基治自2010年起，一直受揮霍及離婚等問題影響，一度陷於財困，故被指近年為賺錢不停濫拍，拍了多部質素參差的作品，故被封為「爛片之王」。事實上，亦有人說其實是尼古拉斯基治改戲路，從不排斥冷門題材，更不介意跟新導演合作。

戲中夾集懸疑橋段，劇情逐一推進，但未到最後都唔知結局如何。（《屠出殺樂園》劇照）

今次在《屠出殺樂園》中，尼古拉斯飾演一個連名都冇，只被稱為「清潔工」的角色。這個角色的獨特之處在於全片沒有一句對白，劇情更沒有交代他的來歷，只見這位「清潔工」被騙到有邪靈出沒的遊樂園餐廳，當觀眾以為他被困於樂園內，看到他被附身的機械人襲擊，很快就發現這名「清潔工」根本是一名有強迫症的暴力狂人。雖然作為B級電影製作成本偏低，但今次就令尼古拉斯再次發光發亮。

其實近年尼古拉斯在演出《屠出殺樂園》之前，亦曾演出其他低成本獨立電影而獲得好評，例如2018年的《狂屠絕路》便是極受影迷追捧，被奉為邪典Cult片之作，以及2019年的《星之彩》亦同樣被推介為Cult片迷必看的恐佈科幻片，故