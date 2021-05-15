40歲謝茜嘉艾芭人生勝利組　由花瓶進化成百億上市公司主席

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-15 08:30

影星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）早於13歲便出道，憑《神奇四俠》（Fantastic Four）系列及《罪惡城》（Sin City）等作品走紅，外型亮麗的她更一度獲封為荷里活女神，可是亦因此被視花瓶，更因為演技差而多次入圍「金草莓獎」（Razzie Awards）。

2012年謝茜嘉創立日用品品牌The Honest Company（前身為Honest.com），以自己作生招牌推銷各式各類的產品，不到十年就成功上市，日前在紐約證券交易所掛牌，品牌價值急升至20億美元，而謝茜嘉身家亦暴漲至近10億港元，事業與家庭皆美滿的她，成為新一代女性典範。

當年《神奇四俠》的女超級英雄形象都幾深入民心。（Getty Images）

重溫謝茜嘉昔日靚相

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謝茜嘉艾芭於90年代尾在荷里活冒起，2000年獲大導演占士金馬倫（James Cameron）相中，從1200人中脫穎而出，擔當劇集《Dark Angel》的女主角，成為她第一部代表作。之後謝茜嘉接拍多部商業大製作，包括《神奇四俠》（Fantastic Four）系列及《罪惡城》（Sin City）等，成為全球知名的女星。

謝茜嘉艾芭旗下公司日前正式上司，其身家暴漲至10億港元。（Getty Images）

樣子甜美加上身材姣好，謝茜嘉艾芭於2000年代成為女神級人物，但觀眾對她的印象局限於外表出眾，不少人覺得她演技欠佳，是個美麗的花瓶。踏入30歲後，謝茜嘉眼見有其他美麗的年輕女演員冒起，決定減少幕前演出轉型從商，於2012年與拍檔Brian Lee創立The Honest Company，販賣無毒健康生活用品。形象正面的謝茜嘉親自推銷產品，一年後銷售額已達5000萬美元。

踏入40歲的謝茜嘉，外貌與身材都廿年如一日。（IG圖片）

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眼見生意越做越大，謝茜嘉將事業重心放在自家品牌，拍戲變成副業兼維持曝光率的手段，而旗下品牌近日成功上市，謝茜嘉已進化成百億公司主席。除了事業成功，謝茜嘉亦擁有幸福家庭，她在拍攝第一集《神奇四俠》時邂逅監製Michael Warren，二人於2008年結婚，育有兩女一子，一家五口可謂荷里活模範家庭。而踏入四字頭的謝茜嘉美貌廿年如一日，身材亦Keep得非常好，從頭到腳由內到外都令人羨慕。