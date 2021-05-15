《緝魂》張震激減25磅演出　提名台北電影節男主角︰付出很多心血

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-15 18:45

第23屆台北電影節，日前公布競賽單元入圍名單，《無聲》提名8獎領先，同獲７項提名的包括有《同學麥娜絲》、《消失的情人節》與《當男人戀愛時》。另外由張震主演的《緝魂》也有6項提名，包括最佳男主角。

張震將與吳慷仁、邱澤等人競逐最佳男主角。（《緝魂》劇照）

能夠入圍《台北電影節》，張震回覆傳媒時深表興奮。「非常榮幸能夠入圍台北電影節最佳男主角。《緝魂》這部戲，是導演、監製、合作的演員以及台前幕後的工作人員，共同花費很長的時間去準備和拍攝的成果，大家都為此付出了很多的心血。我非常幸運可以參與到這部作品中。感謝導演、監製以及所有的工作人員，也感謝觀眾和評審對我在這部戲裡表演的認可。希望《緝魂》這次可以取得好成績，也希望大家平安健康，謝謝。」

《緝魂》將移魂元素玩得出神入化，不少觀眾表示差點認不出為新片激減25磅、飾演檢察官的張震。（電影劇照）

《第23屆台北電影節》部分入圍名單︰

最佳劇情長片

《同學麥娜絲》

《消失的情人節》

《無聲》

《當男人戀愛時》

《緝魂》

《無聲》獲８項提名領先。（《無聲》劇照）

最佳導演

黃信堯《同學麥娜絲》

陳玉勳《消失的情人節》

柯貞年《無聲》

殷振豪《當男人戀愛時》

許富翔《詭扯》

最佳男主角

吳慷仁《我沒有談的那場戀愛》

邱澤《當男人戀愛時》

張震《緝魂》

楊祐寧《複身犯》

馬志翔《聽見歌 再唱》

最佳女主角

謝欣穎《怪胎》

楊麗音《美樂蒂》

李霈瑜《消失的情人節》

陽靚《愛．殺》

許瑋甯《當男人戀愛時》

最佳男配角

納豆《同學麥娜絲》

劉冠廷《同學麥娜絲》

金玄彬《無聲》

劉冠廷《詭扯》

鄭志偉《親愛的殺手》

最佳女配角

陳雪甄《馗降：粽邪2》

嚴藝文《愛．殺》

鍾欣凌《當男人戀愛時》

百白《詭扯》

孫安可《緝魂》

最佳新演員

艾怡良《我沒有談的那場戀愛》

黃稚玲《軟弱的梨》

陳姸霏《無聲》

劉子銓《無聲》

陳俋君《愛．殺》