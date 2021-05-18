《007生死有時》三度延期影響資金流　傳亞馬遜90億美金購美高梅

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-18 16:00

受新冠肺炎疫情影響，電影公司是其中最受打擊的行業，尢其作品遲遲未能上畫，嚴重影響資金流。其中007系列最新一集《007︰生死交戰》（No Time to Die），三度延期就令出品方美高梅影業陷財困，從去年開始已傳出放售消息。近日收購呼聲最高的是近年轉戰串流市場的亞馬遜，而且金額更達90億美金（約700億港元）。

由丹尼爾基克主演的《007：生死有時》，因疫情影響三度押後映期，暫定今年11月上映。（《007：生死有時》劇照）

據外媒《Variety》報道，亞馬遜集團已展開為期數週的併購行動，涉及 90 億美金(約700億港元)，報道更指這次交易是由亞馬遜片廠（Amazon Studios）以及串流服務（Prime Video）的高層Mike Hopkins主導，而對方美高梅就派出董事Kevin Ulrich洽商，代表事件可信性甚高。

美高梅影業有近百年歷史，其獅頭Logo非常經典。（Youtube影片截圖）

雖然美高梅近年的出品未見突出，更加未能趕上超級英雄浪潮的列車，不過行內人相信，亞馬遜集團主要是看中美高梅的電視電影資料庫，當中有多達 4,000多 部作品，不乏經典如《007》系列、《洛基》系列（Rocky）以及經典《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）等。至於90億美元是否太多？據知亞馬遜單在2020 年，便花了110 億美金在電視劇、電影以及音樂服務上，現花90億美元便換來4,000多部作品，可算合理。若再回看當日迪士尼以 710 億美金（約5,538港元）收購Fox，90億其實不太驚人。