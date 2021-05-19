《空手道》鄧麗欣爆發失戀負能量　成功搣甩「阿寶」投向影后之路

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-19 11:00

自從跟方力申戀情曝光，他跟鄧麗欣（Stephy）就被傳媒視為天生一對。直到2016年3月，二人透過經理人公司發聲明表示已經分手，正式結束長跑10年的愛情。感情完結，連帶二人跟導演葉念琛共建的愛情電影宇宙，也告終結。更叫人心痛是二人的感情問題，或多或少受電影《紀念日》影響。

女人失戀，負能量值達至頂點，這時候杜汶澤便看準時機，於2017年找鄧麗欣拍《空手道》，希望化負能量為正能量，逼使自己轉型，帶來一次徹底改變，結果這場空手道，成功為Stephy開展了影后之道。

角色同樣遇上感情問題，進入自我放棄狀態。 (《空手道》劇照)

身為《空手道》監製的杜汶澤，當年就是看準「失戀的女人」求變心切，嘗試說服她改戲路。杜汶澤在一次接受《香港01》訪問時，便有提到這一點︰「女人失戀都有好處，第一做事夠集中，第二身上的負能量好大，世界上有三種能量，正能量、負能量及冇能量，最衰是冇能量，正能量就要有咁上下低智商才會有，所以負能量是最勁的，我本身都是長期放負的人。所以我喜歡這狀態，有種殺出去的感覺。」

杜汶澤就如買鋪大細，失戀，不一定要從事業改變入手，但這次阿澤完全買中Stephy心中所想。「其實我只係估下，一個女演員，長期重複又重複同一位男演員一齊，又長期重複又重複同一位導演合作，於是乎我在想，既然你同得方力申分手，點解唔同埋葉念琛分手呢？橫掂都係啦！全部都唔要！」結果這個改變為Stephy的事業帶來一個驚喜位，亦成功換來一個華麗轉身。

2017年杜汶澤執導的《空手道》，順利為鄧麗欣首次入圍金像獎最佳女主角。（《空手道》劇照 ）

《空手道》鄧麗欣分別贏得第24屆香港電影評論學會大獎最佳女演員，第12屆香港電影導演會年度大獎最佳女主角，更順利入圍第37屆香港電影金像獎最佳女主角。這些提名及獎項，令鄧麗欣配上的電影不再只限情與愛，而是《藍天白雲》、《金都》、《殘影空間》等更遼闊的天空。