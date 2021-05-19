Anson Lo夥193進軍影壇　為第一次忙到無晒胃口

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-19 18:45

Anson Lo本身已有兩劇在手，近日連電影都拍埋，演出由徐梓耀執導嘅《假冒女團》。(ig圖片)

MIRROR一連六場嘅演唱會在歡呼聲中圓滿結束，成員之一嘅Anson Lo(盧瀚霆)完騷後，連夜將頭髮染回黑色，並在IG Story透露將獻出自己「第一次」。原來Anson Lo近日忙於拍攝電影《假冒女團》，同戲仲有ERROR成員193、蘇皓兒、Super Girls成員Heidi以、《造星3》嘅陳葦璇以及Alina，個個都青春活力十足。

(ig截圖)

MIRROR過去一年人氣急升，成員除單飛出歌外，亦有拍劇，而今年已有兩劇《大叔的愛》、《超感應學園》在手嘅Anson Lo，如今更獲公司安排拍戲，足見重視程度。之不過，由於工作太過頻密，令唔少「教徒」十分擔心其健康狀況，所以日前Anson Lo特意拍片表示雖然忙到無胃口，但為怕再瘦落去，所以都迫自己食嘢。

《假冒女團》由徐梓耀執導，同戲仲有蘇皓兒、陳葦璇以及Alina。(ig圖片)

193(郭嘉駿)因揶揄TVB受到網民追捧 ，近日更孖住Anson Lo拍戲，今次真係知佢咩料啦。（IG圖片)

同場加映： MIRROR演唱會