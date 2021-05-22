《英雄本色II》周潤發魅力驟降　狄龍張國榮兄弟情成劇情主力

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-22 20:04

《英雄本色》於1986年上映，籌拍當時，從沒被看好，結果大獲好評大收$3,400萬，更成為一代人的經典。大收自然要添食，於是原班人馬，連已死去的Mark哥（周潤發 飾）也以Ken哥身份回歸，翌年開拍《英雄本色II》，取下1987年的聖誕大檔。

張國榮為接近石天，背負太太向其女兒打主意。（《英雄本色II》影片截圖）

在電影行來說，續集往往逃不過質素下跌，票房微跌的厄運，《英雄本色II》亦都一樣，首先周潤發以Mark哥孖生弟弟Ken哥現身，觀眾已經覺得很牽強，又為加強故事內容，新增了龍四（石天 飾）這角色，故事重點亦放在他身上，很多場口都變得冗長，就連發哥也無戲可演，變成一支流動機關槍。再者，有了更大資金，槍戰無疑是場面變得大了，爆炸的火球也嚇親觀眾。只是在欠缺故事張力推進下，火焰的刺激瞬間即逝。

發哥在這一幕大講英文，水準好過「船頭尺」。（《英雄本色II》影片截圖）

+ 4 + 4 + 4

全片唯獨較可取是狄龍與張國榮的兄弟情鋪排，由最初狄龍為得到高英培（關山 飾）信任，當眾要槍殺張國榮一幕，已看得相當肉緊。在狄龍的槍下留情下張國榮得以救回，但去到後段，張國榮再次深入虎穴卻被發現而遭槍擊，這就成了致命一槍。

臨終前，堅持要致電太太。（《英雄本色II》影片截圖）

+ 5 + 5 + 5

劇情更夭心是講到張國榮戲中太太朱寶意懷孕，就在中槍一刻太太臨盤，送院途中知道自己命不久已，便叫發哥停在一旁致電太太，希望臨終前知道是仔還是女？似自己還是似媽媽？最後更留低為女兒取下的名字︰宋浩然。雖然有觀眾這幕是為死而死，純粹要營造一個催淚位和高潮，但整體而言還是令人看得痛心，遺下一份悲痛，更為結局提供一個較合理的出戰理由。最後電影收＄2,270萬，比上集大跌千二萬。