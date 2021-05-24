不死喪軍│直升機師原來全程靠後製合成　演員從未同場拍攝感可惜

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-24 20:00

由薩克薛達（Zack Snyder）執導的《不死喪軍》（Army of the Dead）日前終於在Netflix上架，短短三日便登上了該平台的全球排行榜榜首。電影評價兩極，有觀眾認為沒有新鮮感，但有人卻喜歡畫面夠震撼。不過這幾天最多人討論的是，飾演串爆直升機師Marianne Peters的Tig Notaro原來全程靠特效拍攝兼合成，更全程沒有跟任何戲中演員見過面。

戲中主角Dave Bautista最近接受我國傳媒訪問，被問到拍攝最大驚喜時，他表示在拍攝期間從未見過Tig Notaro，亦因而感到有點遺憾：「當我看到這部電音時，最困擾我的是，我不認識Tig。我覺得我應該認識她，我想見她，給她一個擁抱，並告訴她她在電影中的表演非常出色。」才讓大家知道，原本飾演直升機師的Chris D'Elia在拍攝差不多完畢後，突然被爆出性侵案而遭臨時抽起。加上疫情影響，頂替Chris的Tig只能在綠幕前拍攝，然後再進行後製。

其實Tig Notaro是名嘴兼喜劇演員，今次的串嘴角色令電影生色不少，電影播出後亦令她人氣急升。拍攝完成後，戲中不少演員都表示未能跟Tig見面而感到可惜，編劇在訪問中表示看到戲中的搞笑情節時，都不禁自問為何當初不直接找Tig來飾演這個角色。

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